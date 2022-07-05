【創科發展】孫東參觀數碼港　表明將加快推展智慧城市

▲ 孫東參觀位於數碼港的智慧政府創新實驗室。（政府新聞處圖片）

創新科技及工業局局長孫東教授今日參觀數碼港，了解數碼港最新發展及未來動向。孫東表示，本屆政府的其中一個施政重點是以創新驅動發展，壯大實體經濟根基，積極將香港發展成國際創新科技中心，同時會加快推展智慧城市，促進社會廣泛應用數碼科技，體會到科技在日常生活上所帶來的好處。



孫東今日在香港數碼港管理有限公司董事局主席陳細明及行政總裁任景信陪同下，先到訪智慧生活概念店，並與研發智慧生活產品的初創企業家會面，了解他們面對的挑戰與機遇。他又到資訊科技大道及數碼港商場的電競專屬比賽場地參觀，並聽取有關數碼港工作的介紹。

▲ 孫東參觀位於數碼港的智慧政府創新實驗室。（政府新聞處圖片）





孫東表示，政府一直支持本地創科發展，致力培育更多本地青年科技人才及吸引外地人才，提升香港的科研競爭力，他呼籲抓緊粵港澳大灣區建設的機遇，助力香港更好融入國家發展大局。

陳細明表示，創新科技及工業局局長上任不久即到訪數碼港，這反映政府對香港初創及創科發展的重視，相信能鼓勵更多數碼科技落地應用，促進智慧生活發展。陳細明表示，數碼港會繼續積極推動公私營機構及商界採納數碼科技解決方案，助力香港發展成為智慧城市；同時培育更多創科人才，推動大灣區科技創新交流，帶領香港創科融入國家發展大局。

【香港回歸25周年系列】文化交融 體藝薈萃

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君