【重要講話】立法會用6小時討論習近平七一講話　陳國基：港府會貫徹落實「四個必須」

▲ 政務司司長陳國基。（馮漢柱攝）

立法會今續會，繼續討論有關國家主席習近平七一講話的休會待續議案，連同昨日，該議案討論了近6小時，共68位議員發言。

政務司司長陳國基表示，未來五年，特區政府會貫徹落實習近平提出的「四個必須」，致力於政策實踐並深化「四點希望」。

對於多位議員關注如何提升政府管治能力和政策執行效率，陳國基引述特首李家超指，本屆政府會是執行型政府，特區政府會提升施政效率，團隊各司其職、優勢互補，致力體現和實踐習近平的希望和要求，共同解決本港當前的困難和挑戰。

他表示，特首指示成立4個司級官員負責的工作者，將充分發揮司級官員的統籌和指導功能，突顯特區政府解決「老、大、難」問題的決心。

陳國基又稱，在橫跨2日大約6小時、超過60位議員發言的辯論中，議員都表現出對習近平講話的深刻理解，並踴躍提出許多對政府施政和社會治理的看法和建議。他說，良性的互動呼應了行政長官加強行政立法關係的期許，為未來五年香港共開新篇奠下重要的基礎。

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責任編輯：林曉君