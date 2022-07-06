【正能量】東華醫院內科病房服務助理獲傑出員工獎　曾助自暴自棄半癱病人重拾希望

▲ 東華醫院內科病房服務助理魏碧娟（左）及東華醫院內科病房經理林珊。（陳靜儀攝）

內科病房服務助理負責為病人換片等不少厭惡性工作，是很多人避而遠之的行業，入行8年、在東華醫院任職的魏碧娟卻從工作中找到滿足感，她曾耐心開導半癱病人，讓對方重拾希望、積極治療，亦曾請纓到隔離病房工作，以自身經驗緩解病人不安，指「服務到病人覺得很開心，看見病人逐漸康復出院，很有成功感。」魏碧娟並憑持續的細緻用心獲得2022年度醫管局傑出員工獎。

51歲的魏碧娟，2013年經朋友介紹在東華醫院任清潔工，其後因看到病房服務助理耐心照顧病人而有感觸，亦認為能夠勝任，便邊工作邊進修，2014年底轉職病人服務助理，多年來服務內科病房的療養科及康復科。

魏碧娟憶述，曾有一名70多歲、經常運動的老翁突然中風入院，初時半邊身不能動，說話也很不清楚，老翁經常愁眉苦臉，不解為何經常游水做運動仍會中風，亦認為自己難以康復，因而自暴自棄，一直不肯配合治療。

她留意到老翁情緒後，便多次耐心開導，告訴老翁其隔離床、已可重新走路的病人，初入院時情況與其一樣，只要按醫生指示運動再配合針灸等治療，便能康復，逐漸讓老翁恢復信心，開始努力做復康運動，約1個月後便可拿著拐杖走出院，康復進度相當理想。魏碧娟稱，看到老翁逐漸康復讓其十分感動，也知道要更耐心對待每位病人。

▲ 內科病房服務助理負責為病人換片等不少厭惡性工作。（陳靜儀攝）

第五波疫情期間，東華醫院亦將部分病房轉為接收確診患者，在2月底確診的魏碧娟，康復後便自告奮勇道隔離病房工作，她指，自己已確診不用擔心染疫問題，亦更明白患者的心情，希望能透過自身經驗緩解他們的不安。魏碧娟提到，當時患者常憂慮病情亦難過看不到家人，她便會請姑娘為患者安排視像探訪，亦會分享自己確診的經歷，以及與對方多聊天，以安慰他們。回想當時的工作，她形容很辛苦，要一直穿保護衣，整天不能去廁所及喝水，工作完也經常整身汗，但眼看病人逐漸康復，又同感開心，以此捱過該階段。

魏碧娟又提起，家人很支持其工作，會經常與他們分享工作時的所遇所感，女兒更受其影響，認為照顧病人很有意義，24歲便投身職業治療助理行業，至今已入行5年，很驚喜女兒能夠一直堅持。

被問到入行以來最大的感受，魏碧娟不假思索地道出「照顧好每一個病人」。提名魏碧娟爭奪傑出員工獎的東華醫院內科病房經理林珊指，魏碧娟為人內斂、不善辭令，但她由入行起便持續用愛心及耐性照顧每個病人，形容這種持續性很難得；又指魏碧娟曾與她說過入行只因想「服務市民」，認為她確實說到做到。

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記者：黃小冰