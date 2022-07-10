【漸漸地】吳啟洋感激魯生發文鼓勵　Phoebus與隊友堅守團魂坦誠相待

在今年6月中，P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）發布首支個人單曲《漸漸地》，一直默默地支持的歌迷表示「終於等到」，紛紛替偶像興奮。

這份被外界視爲遲來的獻禮，對於Phoebus又是怎樣的存在？是甜甜的嗎？Phoebus接受TOPick專訪時暢談《漸漸地》當中的種種，也檢視從《全民造星II》冠軍至現在的自己。

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「漸漸地留心關於妳」

歌手推出情歌，自然令人好奇是否唱著自己的故事，Phobeus說：「其實我與監製Alex Fung傾談時，就是想歌曲會否可以像《如果可以》或《想見你》的方向，然後Alex就請我分享自己的感情觀，後來再交由填詞人操刀。」

他在演唱時也覺得很適合自己，皆因他遇到喜歡的人時同樣不會放棄、專一：「以往拍拖時，不願分手的我就一直也有關注、留意女方，但不敢騷擾她，看到她開心就足夠，就好像歌詞中的『漸漸地留心關於你』」。

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跨屆《造星》CP

現實中專情的Phoebus，在MV中就默默守護著小師妹葛綽瑤（Yoyo）。二人的演出也受到粉絲們大讚充滿CP感、賞心悅目，Phobus眼中的Yoyo又是怎樣？

他指MV選角由公司、導演決定，但他也覺得Yoyo是很好的藝人，對選角滿意。他認為Yoyo屬外冷內熱型，「她有很多事不會直接說出來，但其實觀察到很多細微的事。我們起初是拍攝在巴士上的劇情，我們坐得很近時或多或少也有一些尷尬，後來聊天過後就有所改善。」

▲ Phoebus與Yoyo的演出被讚有CP感！（Instagram圖片）

P1X3L與Yolica

看到Yoyo與Phoebus被稱作CP，不禁令人想起是有心促成P1X3L三子與Yolica三位女生作幕前CP呢！

Phoebus謂：「如果大家覺得真是有一些化學作用的話，就看看公司會否安排我們演出節目。我曾在《男女自然觀察學會》中代班，我覺得Sica（何洛瑤）、Alice（許寶恒）也很玩得，與P1X3L的性格也有一點相似。」

但Phoebus就對被「前夫」戲言狙擊P1X3L一事不太清楚，反問：「有這樣的事嗎？」 他笑著說：「這表示受人關注，而且他們覺得自己的地位被動搖。我們現時也不是有很多與Yolica的合作，當真的有六人合作的節目，大家才狙擊吧！」

不過，歌手的戀情向來受到關注，Phoebus稱：「如果真的需要結婚，我是會公開的。除了是很難隱瞞得到外，也是因為想作出一個永久的承諾，也不介意公開。」

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來自魯生的鼓勵

粉絲默默地關注偶像的各方面，而Phoebus的勤力、努力也被魯生、公司同事看在眼內，魯生早前更發文鼓勵他，他也為此大受感動！

Phoebus憶述：「在拍攝空檔時被帖文嚇到，George更說他早已看過，但由於需趕著拍攝節目，也只能在限時動態內轉發帖文並回覆一句多謝，在完成工作後才在帖文內留言。」

他老實地表示沒有想過魯生有留意自己，「我經常覺得自己有很多事情做得未夠好，觀眾可看George、Marco的綜藝節目，唱歌又有MIRROR、ERROR、COLLAR。除了感動、感謝，我會在遇上困難時再看這段說話。」

他謙稱：「我承認我是有一點勤力，盡力背好casting的稿。如果他連這一些也有留意的話，我就覺得他真的在留意著我，十分開心。」

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P1X3L團魂永在

儘管Phoebus推出個人作品的心願達成，但他依然不忘向來並肩作戰的好兄弟，他說：「我一定不會以個人作品行先，因為P1X3L始終是以組合形式出道。公司也與我們說一定是以P1X3L為首，這也是不會變的事實。」

他在推出單曲前也在想會否影響大家，故馬上致電告知，充分考慮到彼此的感受、開心見誠地分享。或許就是這一份坦承令P1X3L的團魂更旺盛吧？

三子成軍近一年半，合作愈見默契又互相力撐，Phobeus說：「大家也是臭屁孩，我認為我們擁有很多潛能。」

他假作「投訴」好兄弟：「George、Marco最近接了新劇，大概要拍一個多、兩個月，而且是有很多戲份，所以他們真的很忙。他們說可以凌晨為團歌練舞，而自己現時又可在音樂上做得更多。」

▲ P1X3L曾奪叱咤樂壇生力軍組合銅獎。（Instagram圖片）

欠缺信心的冠軍

身為《全民造星II》冠軍的Phoebus，舞台上的魅力早被認可，但自認屬焦慮型的他承認自己缺乏信心。他謂：「我希望保證自己的作品是好，而不是期望有很多人聽，我經常有所憂慮就反而失去了自己的光芒，再加上《造星II》的參賽者因很多因素影響而不太被人認識。」

他表示經常有一個感覺就是「係唔係我未做得夠好，所以我要再做得好啲先有人留意到呢？」

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「一定會有比較的心」

不時有網民拿不同屆的《造星》冠軍作比較，不外乎是談論人氣、賺錢能力高低。他說：「在這一行中，是一定會有比較的心，我沒有作品可與姜濤比較，但自己也要擁有一份堅持，才可令自己走得更遠。」

他的壓力不在於比較而是有感自己可做得更好，也不源自師兄姜濤。他對此輕鬆地說：「也看不到他，哈哈哈，如看到的話就會很有壓力呢！」他慶幸在劇集播出後有更多人認識，也接收了不少鼓勵的說話。看來他也開始稍稍鬆一口氣，全心全力做好當下的作品。

▲ 三屆《全民造星》冠軍曾一同爲《造星IV》總決賽打頭陣。（經濟日報圖片庫）

「漸漸地」令人愛上

他透露接下來的音樂路向：「下一首作品也應該是抒情歌，我也與公司爭取希望在第三、第四首歌時推出比較chill的慢歌，或是R&B。」

出道年資不長的他期望今年可有更多人認識自己，他補充：「得不到大家的認同、喜愛也不要緊。我覺得即使現在仍未喜歡我，我希望可在未來證明給大家看。」

正所謂天道酬勤，Phoebus選擇循序漸進地發展，相信他付出的努力會有所回報，漸漸地變得更好、成為討自己與樂迷喜愛的Phoebus！

場地：港威酒店

記者：梁樂欣、陳淑霖