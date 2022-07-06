【IB放榜】國際文憑組織：連續兩年按疫情調整考試等級　正逐步復常到疫前水平

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，IB考試連續第2年出現「成績通脹」，港產93名滿分「IB狀元」，比去年少37人，但仍然比前年勁升3倍。國際文憑組織（IBO）表示，連續兩屆考試因應疫情影響而調整考生等級，惟有關考試成績正逐步「復常」，以確保IB考試持續獲得外界認可。

IBO今公布，全球173,878名IB考生，其中640人考獲滿分，比去年同期1,155人，多出515人，減少近半，但仍然比前年同期140人，上升3.5倍。

聖保羅男女中學獨攬12名IB狀元，料成最豐收學校，拔萃男書院、英基學校協會及耀中國際學校等亦有出產多名狀元；部分學校狀元人數比去年「縮水」，但仍有學校平去年紀錄。詳情即看：【下一頁】

被問到成績通脹原因，IBO回覆TOPick時解釋，考慮到學生受到全球學校停課及疫症大流行限制所造成的重大破壞，2020及2021年兩屆IB調整考試等級界限時，均有減低相關影響，同時正逐步恢復到疫情前「既定水平」，以確保IB考試持續獲得認可，形容此做法與許多資歷考試及國際考試一致。

此外，受疫情限制或學校停課，導致學校無法進行考試的情況下，學校可要求改為採取「非考試」應變措施，讓學生在沒有紙試的情況下獲得成績。IBO稱已設計一套檢查方法，以確保所有考生獲公平成績，強調考試成績質素保證是基於仔細審查及人為判斷，並非全自動化調整。

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記者：馮琪雅