【IB放榜】滬江維多利亞誕1狀元10榜眼　狀元赴UCL讀法律盼加入聯合國

▲ 滬江維多利亞學校誕生1名IB狀元及10名榜眼，狀元表示將赴UCL讀法律，希望將來加入聯合國。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，傳統名校、私立學校及國際學校都有出產狀元，其中滬江維多利亞學校（VSA）誕生1名考獲滿分45分狀元，另外10名學生取得44分，成為榜眼，歷年累計誕生了14名狀元。

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VSA狀元及榜眼均表示對成績感到滿意，甚至超出他們預期。狀元黃駿崧（Jason）將赴倫敦大學學院（UCL）修讀法律，他認為氣候變化是這代人面對的挑戰，因而對環境法尤其有興趣，而UCL有強大的環境法律中心。他希望將來加入聯合國，制定國際法體系以應對氣候變化。

狀元貼士：學術及課外活動取平衡

Jason認為IB課程比較全面，他亦有選讀歷史、經濟、生物等科目。他直言自己的成績很大部分與課外活動掛鈎，例如他是英文辯論隊隊長，曾帶領辯論隊贏得香港中學辯論賽高級組冠軍。他認為參與辯論隊能鍛練他的思辨能力，幫助他多角度分析問題，提升英語口語和寫作能力。他表示：

課外活動和學術成績是密不可分的，也是相輔相成的。有人覺得IB課業壓力很大，但也不應放棄課外活動，課外活動對我們個人培育也很重要。

榜眼何愷瑩 (Valerie）亦有意投身法律界，將在倫敦政治經濟學院攻讀法學學士學位，「如果我學到專業法律知識，可以幫助社會認識法律，從而幫助到更多人」。Valerie有感讀IB最重要是時間管理，分配好課業時間，過程中培養了她的批判性思考能力。

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榜眼留港讀醫望投身公院

榜眼黎逸朗（Ian) 、黃政熙（Vito）將赴英國向醫科發展，而馮豫謙（Eugene）和陳錦瑩（Belinda）會留港讀醫。Ian連續6年獲學術卓越獎學金，他將於倫敦大學學院習醫，有感「行醫可以日日幫到人，是一份很有意義的工作」。Vito決定在英國倫敦帝國學院升學，近年患有濕疹的他體會到皮膚問題帶來的困擾，希望將來幫助同路人。

Eugene和Belinda選擇在香港中文大學修讀醫科，並有志在公立醫院服務。Eugene曾到屯門一間醫務所體驗，看到基層病患的需要，令他立志「我想在公立醫院工作，幫助更多基層」。而Belinda對醫學生物技術及遺傳學感興趣，有意朝著這方面發展。

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讀航空航太工程盼圓太空人夢

自幼夢想成為一名太空人的榜眼梁昊天（Martin），將在倫敦帝國理工學院攻讀航空航太工程，研究太空火箭。他留意到航天科技發展蓬勃，認為這將是愈來愈強大的行業，畢業後計劃為中國國家航天局工作。他沒有忘記自己的太空夢，坦言「希望30年後我可以成為太空人」。Martin感謝父母從不給予壓力，「媽媽話pass就得」，他靠著自己的夢想與父母的支持向前。

至於榜眼黃灝恩（Bernice）一直對藝術及心理學感興趣，選擇於荷蘭伊拉斯謨大學攻讀心理學和視覺藝術雙學位，將這兩個學科結合在一起。去年她在一間藝術治療中心實習，發現「有小朋友難以表達，通過藝術可以更明白他們的內心世界」，她期望成立藝術治療，幫助有需要的人。

Bernice本身在學校學習西班牙文，也想透過在荷蘭升學以學習更多語言。有意見指在疫情影響下應取消IB考試，她就覺得考試是一個經歷，「學了兩年，也想透過考試驗證自己的能力」。

暫未找到升學方向的榜眼蔡晞藍(Audrey）將休學一年，利用gap year學習烘焙技能，以確定自己的目標，她初步偏向在視覺藝術方面發展，父母都支持她的決定。

VSA學生及格率達100%，平均分為39.4，累計已誕生14名IB狀元。該校本年畢業生收到195份QS世界大學排名前50名的大學錄取通知書，以及11份全球前10名大學的法律、醫學、建築和航空工程的錄取通知書。

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記者：駱秀玲