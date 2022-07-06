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【求職陷阱】充當網上推銷員　32歲女失63萬元

社會 09:02 2022/07/06

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(資料圖片)

警方今日（６日）表示，一名32歲女子早前在即時通訊軟件回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上推銷員於購物平台點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。

事主遂按指示將約63萬元，存入至對方指定的14個帳戶以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金。惟當事主與騙徒其後失去聯絡，才知受騙，於是報警求助。案中事主共損失約63萬元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：余思嵐

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