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【封區檢測】大圍豐盛苑華盛閣圍封強檢　大埔廣福邨廣智樓發現4宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:15 2022/07/06

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(梁偉榮攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:05】大圍豐盛苑華盛閣圍封強檢

今午5時起限制在大圍指明「受限區域」，目標是在明日（7日）上午約11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【08:05】大埔廣福邨廣智樓

大埔廣福邨廣智樓約1990人接受了檢測，當中共發現4宗陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約810戶，當中39戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

 

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