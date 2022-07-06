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【特首答問會】陳國基：冀「前廳交流會」加強與議員交流　陳茂波：將預測未來10年土地供應量

政治 12:20 2022/07/06

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政務司副司長卓永興（左起）、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、 財政司副司長黃偉綸見記者。（馮漢柱攝）

特首李家超今日透露，已成立4個工作小組，分別由政務司和財政司正副司長帶領。財政司司長陳茂波指，他帶領的「土地房屋供應統籌組」，會同時檢視公營和私營房屋供應，並預測未來10年土地供應量，以增加透明度。

陳茂波表示，與之前的「土地供應督導委員會」比較，新的工作小組涉及範圍更廣，亦會檢視商業用地、社區設施等需要。

帶領「公營房屋項目行動工作組」的財政司副司長黃偉綸則指，有信心工作小組能在100日內交報告，預告會在9月底會有具體建議。他又指，未來5年有10萬個公屋單位落成，但之後6至10年會升至23萬個，要想辦法將頭5年供應量提升；而之後每年公屋平均落成量，會大增至4至5萬個，因此亦要大幅提升建造效率。

上屆政府上場後，曾進行的「土地大辯論」，讓公眾討論覓地方向；黃偉綸預告，今次不會再進行公眾諮詢。

政務司司長陳國基會帶領「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」，他表示，小組會協助中一至中三劏房學生，由政府招募師友配對，提供多樣化活動，包括工作影子計劃和教授正確理財等，首階段有2,000人受惠，但未有交代政府對學生的資助額，僅指資助不會直接交到學生手上，由師友決定最適合的使用方法。

至於「地區事項統籌工作組」，由政務司副司長卓永興帶領。他指，下星期會舉行首次會議，小組會處理環境、衞生等問題，會集結可集結力量，包括環保、教育界和分區委員會等。

另外，李家超今日亦預告，未來會設立「前廳交流會」。陳國基指，「前廳交流會」可與議員加強交流，讓官員和議員更熟悉，時間上亦會較一般會議充裕，可解答更多議員的問題。

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記者：胡偉明

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