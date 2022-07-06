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【打擊罪行】警將軍澳截查私家車　檢獲疑多包毒品拘2人

社會 09:21 2022/07/06

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(資料圖片)

警方在將軍澳截查私家車，搜出懷疑毒品，拘捕車上兩名男子。

今日（6日）凌晨近1時，將軍澳警區軍裝巡邏小隊人員在西貢清水灣道近孟公屋進行反罪惡巡邏期間，發現私家車形跡可疑，遂上前截查，惟私家車未有按指示停下並沿清水灣道往將軍澳方向駛去，警員最後於將軍澳清水灣道及影業路交界近一迴旋處將私家車截停。

警員其後在私家車內檢獲25包共重約14克的懷疑霹靂可卡因，及9包共重約10克的懷疑氯胺酮。案件中檢獲的毒品總市值約27000元。

經初步調查，35歲男子未能出示有效駕駛執照，涉嫌駕駛時沒有有效駕駛執照及販毒被捕，21歲男子則涉嫌販毒被捕，他們現正被扣留調查。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第三隊跟進。

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責任編輯：余思嵐

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