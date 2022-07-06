【特首答問會】李家超：設「特首政策組」　形容15局為「仔女」冀展翅高飛【不斷更新】

▲ 特首李家超出席任內首個答問會。（馮漢柱攝）

特首李家超今天首次以行政長官身份，出席立法會特首答問會。他日前向全體立法會議員發電郵，行政署昨晚電郵立法會，列出7項討論範疇，包括跟進國家主席習近平講話、防疫工作、青年、創科發展等。TOPick緊貼最新消息，不斷更新。

【11:00】

選委界議員林筱魯地區行政改革工作，簡單以言，目標是符合基本法，港府會展開工作，並審視過去經驗。

【10:55】

選委界議員周文港關注，會否重設中央政策組，李指，已構想會設立「特首政策組」，強調特首角色，同時向中央及香港特區負責，以國家視野，香港利益，根據民意、不同民眾的意見，進行政策工作。

【10:45】

選委界議員劉智鵬關注特首5年內的目標，李家超形容旗下15個局為他的「仔仔女女」，強調特首有個特別角色是其他人沒有，就是雙負責制，他的夢想是他的所有仔女都可獨當一面、展翅高飛，各司其績；一國兩制之下，一國可以更牢固，兩制可以更發揮。

【10:30】

經民聯議員陸瀚民及民建聯議員林琳關注青年問題。李家超表示，香港有很多成功的青年故事，過去教育將主動權交給破壞勢力，現時香港須使用不同平台，向海外說好香港故事，形容要多元發展、經常做、重覆做。

【10:25】

李家超回應經民聯議員梁美芬提問時指，未來要加強傳統教育，以及在包括媒體、文化的軟性教育上，加強宏揚愛國愛港，又認為社會氛圍同樣重要。



工聯會議員郭偉强關注，政府會否將最低工資改為每年一檢，並檢討機制。李家超回應時指，認同300多萬勞工可以受惠於經濟發展，但認為要以整體觀審視勞工問題，未來要發展更多高增值行業，令勞工可以有更多收入，形容民、商、政府和學界可以合作處理。

【10:20】

建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓關注人才政策，李家超指，香港本身有吸引力，檢疫對人才入境影響，特區政府已在這方面進行工作。他說，香港的優勢，就算別人抹黑也不影響，香港要增強競爭力，除香港市場之外，亦須向大灣區發展，包括吸引創科龍頭來港。

【10:15】

選委界議員陳紹雄問及如何加強解釋政策及說好香港故事的能力，李家超指，雖然我們是君子，但世上有很多小人，香港要統整自己的優勢，向世界展示，做好內容。其次，利用好平台，將信息發出去，除了傳統媒體，亦探索新的媒體。另外，亦要放膽說話，包括讓官員外訪。

【10:10】

民建聯主席李慧琼則關注，本港與內地、與海外通關的路線圖和時間表，又問及李家超對該黨提出，對內設立「在港驛站」，以及對外逐步減低酒店檢疫日數的建議。

李家超回應時強調，一直將與國際通關的問題「放在心中」，防疫措施要既方便外國入境人士，同時能控制疫情。他指，感謝醫務衛生局局長盧寵茂，正分析數據研究精準辦法，將檢疫期問題處理好，減低對無受感染人士的影響，但強調必須按步就班。

他續指，與內地通關方面，要確保不為內地增加風險，強調以往討論時，重點在於互信，一定要令風險可控可追。他又指，內地早前將入境檢疫減至「7＋3」後，檢疫酒店出現壓力，盧寵茂已與內地溝通後，酒店房間已由1,300間，增至2,000間，強調溝通的重要性。

他又指，不會抹殺任何可能性，但不希望市民誤會政府已有方案。

【10:00】

選委會議員陳曼琪提出有關虐兒、虐老問題，又關注當局是否就「沒有保護罪」，訂立時間表。李家超回應指，政府責無旁貸，政府正準備提出條例，確保兒童得到照顧。他又指，在法例以外，政府要做好執行監管工作，確認並監察機構有執行有關措施。

他又以自己在政府工作經驗為例，認為「官員有過問、去管，就會有結果」，強調未來官員要主動介入問題。

議員楊永杰關注黃大仙區的急政服務。李家超回應指，知道此議題在立法會討論過好多次，絕對明白市民希望以方便為主，但政府設計醫療系統時要以整體作考慮，確保7個聯網有足夠資源，目前黃大仙區的急症室，設計了在啟德的醫院，而聯網內亦有廣華醫院重建等，亦會增加急政服務。

選委會議員李梓敬提出，改革公務員制度，設立KPI審視公務員表現。李家超指，要公道檢視公務員表現，強調特區政府表現位居世界首兩位，而公務員表現會受周邊客觀因素。

他認為，未來要加強高層介入、領道和指導，加上政府改組後新設副司長，會要求團隊目標清晰。他續指，訂立KPI的最大目的，是知道項目是否符合進度，當出現落後時可介入解決問題。

【09:45】

防疫方面，李家超表示，不同意「躺平」，令確診個案任意上升，政府會有效應用核酸檢測，考慮擴大對科學的應用，減少檢疫的不便。

他表示，深知與內地通關的困難，會以務實態度與內地商討，做到風險可控，醫衛局會審視數據放寬海外入境限制，會首先探討有限度減少不便的安排。

【09:40】

李家超談未來施政，引述國家主席習近平所提出的4個必須及4個希望，稱其講話對特區政府施政意義重大，又指自己競選政綱大體符合，他會進一步實踐及深化。他已向各司局長就各個範疇，設立關鍵積效指標。

他將儘快成立4個工作小組：

1. 成立針對跨代貧窮的小組，由政務司司長帶領，推行扶貧方案，以精準扶貧計劃進行。

2. 成立土地房屋供應組，由財政司司長帶領，以提速、提效、提量目標，簡化程序。

3. 成立地區事項統籌工作組，由政務司副司長帶領。

4. 成立公營房屋項目工作組，由財政司副司長帶領，主理公屋提前上樓計劃。

【09:30】

李家超指，立法會作為特區管治架構的重要組成部份，早前已分批邀約議員交流。隨著實施港區國安法及完善選舉制度，現時香港進入建設時刻，建議每個月舉行前廳交流會，每次有一名司長和副司長，帶領5至6名局長於立法會前廳與議員，不設議題輪流交流。他已向立法會主席提出建議。

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記者：陳葆琳、胡偉明