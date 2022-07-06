【特首答問會】李家超設4個工作組由司級官員帶領　解決跨代貧窮、房屋問題

▲ 特首李家超出席任內首個答問會。（馮漢柱攝）

特首李家超今日出席任內首個立法會答問會，詳情即看 : 【下一頁】。他認為，由司級官員親自帶領，會強化治理能力，故已指示成立以下4個工作組，由司級官員帶領，及後將公布工作細節。

1. 成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，由政務司司長帶領，落實我政綱中提及，包括居住在劏房的弱勢社群初中學生推行計劃精準扶貧，協助他們擺脫跨代貧窮。計劃會由政府主導，團結社會力量，針對需要，制定精準方案，並設定指標，以衡量計劃的成效。

2. 成立「土地房屋供應統籌組」，由財政司司長帶領，負責統籌協調所有土地發展和房屋供應相關的政策局和部門，包括規劃、地政、環境、交通、基建、社福配置等，以提速、提效、提量為目標，優化程序，同步平衡各程序以改善不符合效益的工序和流程，全面提高土地發展和房屋供應的效率。



3. 成立「地區事項統籌工作組」，由政務司副司長帶領，針對地區關注議題，設定處理事項，包括衞生黑點、阻街黑點、環境以及巿容等問題，統籌不同部門的工作，以結果為目標，針對性解決問題，並於一至兩個月內付諸行動，之後將行動經驗設定成行動方案，恆常化落地於各區執行。



4. 成立「公營房屋項目行動工作組」，由財政司副司長帶領，主要負責督導公營房屋興建項目，並須在本屆政府上任100日內，提交初步加快興建公營房屋的工作建議，讓房屋供應可提早及提量供應。工作組會主力處理「公屋提前上樓計劃」、部門的分工協調方案、善用私人參建模式、壓縮建築設計、各種相關工程和程序等，目標是把單位提早完成，並提升整體公營房屋的落成效率。

李家超表示，其領導方式，是要各司局長在問題萌芽時，主動介入，落場指導，分秒必爭，重視團隊文化，司長、副司長會積極統籌跨部門工作，要共同合作、各司其職、優勢互補、產生協同效應，打破各自為政思維，做到一加一大於二。



他已要求各局長在其政策範圍，就指定項目定下指標，以了解項目進度，並在出現問題時加以矯正，強化責任文化，令施政更有成效，各局長會於8月向特首辦呈交指標。

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記者：陳葆琳