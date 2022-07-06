【特首答問會】李家超倡每月立法會舉行「前廳交流會」　司局長帶領定期與議員交流

▲ 特首李家超出席任內首個答問會。（馮漢柱攝）

特首李家超今日出席任內首個立法會答問大會，詳情即看 : 【下一頁】。他表示，會實踐「行政主導」，建議每個月於立法會舉行「前廳交流會」，每次由一名司長和或副司長，帶領5至6名局長或相關官員，於立法會前廳與議員交流及溝通，增進認識和了解，或不設議題交流。

他表示，會以身作則帶領第一次前廳交流會，連同3位司長及副司長，及特首辦主任一同去前廳與議員見面交流。李家超續指，前廳交流會可讓每位政策局長定期面對面與立法會議員進行恆常交流，讓官員與議員建立緊密的合作關係，更好讓官員解說政策，讓官員了解民情。

立法會議員出席方面，他建議由立法會決定，李家超已初步向立法會主席談及相關建議，立法會主席梁君彥有正面回應，如獲回應，特首辦主任會和立法會商討細節。

李家超指，立法會作為特區管治架構的重要組成部份，行政立法關係至為重要，早前已與梁君彥及分批邀約議員交流。李家超說，隨著港區國安法的實施、完善選舉制度的落實，貫徹愛國者治港原則，立法會會議已經重回正軌，結束過去以兩制抗拒一國的破壞及癱瘓，進入建設時刻，為重要里程碑，良性互動的行政立法關係，是同為香港開新篇的重要基礎。

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記者：陳葆琳