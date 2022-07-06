【緣路山旮旯】岑珈其首次擔正艷福無邊　戲中五段感情探索成長命題

▲ 《緣路山旮旯》

入圍香港亞洲電影節、大阪亞洲電影節、烏甸尼遠東電影節、新加坡華語電影節及紐約亞洲電影節的港產愛情輕喜劇《緣路山旮旯》，揚威各地影展之餘，更獲評為今年烏甸尼遠東影展十佳電影，早前在高先電影院的優先場，場場爆滿口碑極佳。

電影將於8月4日正式上映，製作特輯《角色篇》於昨日（7月5日）率先曝光，電影雲集影壇新一代演員岑珈其、蘇麗珊、張紋嘉、陳漢娜、梁雍婷、余香凝，一眾主演傾力演出。

六位主演在特輯中暢談角色性格和他們之間的關係，當中珈其首次擔正艷福無邊，與蘇麗珊、張紋嘉、陳漢娜、梁雍婷、余香凝各有一段情，羨煞旁人。

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珈其在戲中首次擔正飾演男主角阿厚，導演黃浩然指阿厚是他投放最多心力的角色，在設計角色的過程中，珈其亦有參與意見，令角色更立體和完整。他認為阿厚是一個比較怕醜內斂，無主見、方向的人，而飾演阿厚上司A. Lee的蘇麗珊也認同男主角「戇直」和反應慢，珈其直言阿厚性格跟他本身很不同，所以演出對他來說是很大的突破和挑戰。

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余香凝飾演的咩姐個性直接，對於角色與男主角的互動，她在特輯中表示：「佢（咩姐）會迫阿厚諗清楚係咪想咁做。」

陳漢娜飾演的女神是阿厚暗戀多年的對象，雖然阿厚連直視對方的勇氣也沒有，但女神其實清楚他的心意：「好想令阿厚面對我。」

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飾演Mena的梁雍婷提到她和男主角在戲中是互相為大家戀愛經歷、人生經歷上一課，道出電影的成長主題。

而阿厚被飾演花花的張紋嘉（Crystal）主動追求，Crystal形容花花心態是好想結婚，對愛情好有憧憬，所以只要一有機會或者目標就會好主動去追求。

電影用五段愛情經歷記錄阿厚的成長，令他在戀愛過程中摸索家庭這個命題，珈其在片末道：「有一樣嘢教識阿厚，係你要知道自己想要乜，所以呢個喺佢身上係一個成長，我覺得呢個幾得意，希望觀眾鍾意。」