【公務員加薪】公務員劃一加薪2.5%　楊何蓓茵：決定不容易已平衡各項因素

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行政會議昨日（5日）建議各級公務員劃一加薪2.5%，追溯至今年4月1日生效。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（6日）表示，她稱，今年是特殊的一年，不是容易的決定，無一個固定方程式計算加多少，認為在經濟不明朗及照顧公務員情況下，這已是最好平衡。

楊何蓓茵接受電台訪問時指，薪酬趨勢調查指標是6個考慮因素之一，每次薪酬調整都是考慮這6個因素，從來不是只考慮指標，薪酬趨勢調查淨指標反映私人市場加幅，但亦要考慮其他因素，明白公務員在過去一年工作艱難，也要考慮本港經濟狀況，目前本港失業情況仍是約5%，今年有500億赤字預算，加上外圍經濟前景不明朗及不確定性，決定劃一加薪2.5%是平衡兩方面考慮。

被問到曾否想過減薪。她則指當局考慮不同加薪幅度及凍薪方案，因應私營市場普遍有上調薪酬，因此未有考慮公務員減薪。另外她稱，所有決定都要考慮外界觀感，強調有考慮公務員感受，不同意向商界傾斜。

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記者：余思嵐