【公仔意義】遺失心愛熊公仔獲網民安慰獻計　港女尋回分享得意相︰為大家添加好運

▲ 本港一名女生遺失了心愛熊公仔，獲網民安慰，可幸最後失而復得。

公仔陪伴不少人成長，充滿意義。日前有名女網民遺失了心愛的啤啤熊公仔，在網上發帖求助希望尋回熊公仔，網民紛紛獻計及安慰她，亦為她集氣。最後原來事主大頭蝦，熊公仔沒有掉在街外，只是「跌咗喺梳化底，平安無事」，失而復得，網民替她感開心，亦引起共鳴齊齊分享心愛啤啤熊的照片。

遺失心愛熊公仔

星期一（4日），該名女網民在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖，上載了一張照片，圖中是一隻忌廉色的啤啤熊毛公仔。帖文附有很多哭哭emoji，感受到事主的傷心，有感此熊仔對她很重要。

各位街坊，我喺街到唔見咗隻細細隻（企喺身時身長大約20cm）嘅熊公仔，可唔可以幫手揾下？

▲ 有女生不見了心愛的熊公仔，上網求助。（截圖︰香港失物報失及認領群組 fb）

猜測乘港鐵或購物時遺失

事主猜測自己可能3日（星期日）在九龍塘乘港鐵去到啟德途中，又或在晴朗商場的百街超級市場購買東西時遺失了熊公仔。她估計袋載有太多東西，搭車買物取銀包付款時，公仔跟著跌了出來也不知道，她希望「如果有街坊見到pm我」，並附有一連7個傷心哭泣的emoji。

網民感受到事主的傷心，盡力為她想辦法及安慰她。有的建議事主到「港鐵自助失物處理平台」報失，事主回覆表示早上返到公司已經報失了，有感都大機會在港鐵內遺失，「驚有人拾為己有或者俾清潔姐姐當垃圾扔咗」。

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網民安慰事主

另外網民明白公仔的重要，「有感情嘅嘢好難搵到其他嘢代替，就算買返一模一樣個感覺都唔同」、「我真係明㗎，我都有隻公仔好鍾意，祝早日搵返」、「佢哋係重要嘅夥伴」等。有網民著事主不要難過及隨緣，並報料指在買賣網Carousell有類似的公仔。

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虛驚一場失而復得

翌日（5日），事主公布了好消息，「多謝大家，我揾返佢啦，佢跌咗喺梳化底，平安無事」，大頭蝦的事主，發現公仔原來在家中，可幸虛驚一場，失而復得。她另發帖︰

謝謝大家琴日幫我集氣，我琴日驚死以後唔會再見到佢，結果原來跌咗喺梳化底。同大家分享一下佢嘅得意相，為大家添加啲好運，希望大家都可以揾返失物。

網民有共鳴明白公仔重要

事主分享了多張啤啤熊的萌照，公仔叫「Mr. Coffee Bean 豆豆」，主人應該經常帶豆豆出街，她指如果網民日後見到豆豆，「不妨say個hi」。主人非常愛惜豆豆，更說一直想幫豆豆出故事及插畫。

找回心愛熊仔，網民為事主開心，「百厭匿埋搵返就好喇」、「咁曳！罰佢瞓梳化」、「和主人玩躲貓貓」，亦有不少人齊齊分享了家中的寶貝熊及心愛公仔。照片如下︰

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責任編輯︰王明芳