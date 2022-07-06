【Ralph Lauren】中環首間Ralph's Coffee常設店　英式風格裝修締造潮人最強打卡位【內附地址】

▲ Ralph's Coffee本地首間常設店在中環太子大廈。（圖片品牌提供）

Polo Ralph Lauren開Coffee Shop不是新鮮的事情，尖沙咀海港城的專門店內的Ralph's Coffee一早已有，但就主攻take away，因為只得兩張小圓枱，大家未能好好坐下嘆一杯香濃的咖啡，不過，近日於中環旗艦店裏開設首間Ralph's Coffee常設店，內裏更布置得非常英式，美輪美奐，絕對值得一試。

▲ 除了咖啡，當然亦有不少西餅選擇。（圖片品牌提供）

位於中環太子旗艦店於M樓的Ralph’s Coffee，店內供應Ralph’s Coffee特色咖啡、茶飲和小食，例如Ralph’s經典布朗尼及The Polo Bar芝士蛋糕等。顧客亦可選購Ralph’s Coffee的周邊商品，包括帆布袋、棒球帽、咖啡杯、甜品碟和Ralph’s Signature Roast咖啡豆。

當中Ralph’s精選咖啡配方Ralph’s Roast（包括Decaf和Espresso)）以產自中美洲、南美洲及非洲的可持續發展有機咖啡豆調配。咖啡豆經嚴格挑選、烘焙及包裝，自然提升咖啡的香氣及風味。

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店內室內設計咖啡店秉承品牌旗艦店奢華裝飾風格，人手上蠟染色桃花心木嵌板牆身、白色大理石櫃檯、仿舊黃銅細節及金箔餐牌和標誌。回收染色橡木人字拼地板引領顧客來到另外兩個用餐區，均設置仿舊馬鞍皮軟墊長椅。室內用餐區的餐桌由敲打仿舊黃銅桌面及黑檀木色桃花心木桌身組成，以這個室內設計風格，肯定成為今天最強的「打卡位」。

地址：中環太子大廈M樓M12-17舖（2325 4473）

記者：何偉雄