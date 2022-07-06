【MIRROR成員】MIRROR演唱會前新搞作　推出BABY MIRROR將登陸時代廣場？　

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的人氣男團MIRROR，又有新搞作！

在MIRROR 12子在7月尾的紅館騷前，MIRROR的官方IG帳號日前公布推出BABY MIRROR系列，12子的BABY版卡通盡顯各人在舞台、日常中極具代表性的一面，相信一眾粉絲們也想擁抱他們！

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BABY MIRROR登場

MIRROR官方IG帳號發布Stanley、Jeremy、Alton、Edan、Anson Lo、Lokman、AK 、姜濤、Ian、Frankie、Jer、Tiger版本的BABY MIRROR。

每段小動畫以各人的代表顏色作底色，重點當然是12粒人仔的動作與造型，「動物組」的就有戴上老虎頭飾的Baby Tiger、樹熊寶寶Baby Ian ，以及獨角獸Baby Jeremy、有巨龍尾巴的Baby Stanley。

Baby Edan、Baby Jer則分別彈小提琴與落力獻唱，前者不幸地斷弦，後者則唱至滿面通紅，完美地配合二人的歌曲。

Baby Alton奮力舉啞鈴、Baby Anson Lo單眼兼畀心、Baby Lokman熱愛跳舞、熱血小子Baby AK、Baby Keung To吃糖果、Baby Frankie touchwood，各有特色！

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將登陸時代廣場？

一眾鏡粉好奇BABY MIRROR是一系列毛公仔抑或是與演唱會有關，音樂平台MOOV的Facebook專頁剛發布BABY MIRROR背面的短片，寫道：「OVER OVER！BABY MIRROR 來襲！想知呢12粒人仔即將喺邊到出現？STAY TUNED！」

帖文內也有標記MIRROR與香港時代廣場的Facebook，似乎暗示將在時代廣場有新攪作！

▲ （影片截圖）

粉絲各有評價

不少粉絲也認為BABY MIRROR十分可愛，也有粉絲認為部份成員的設計不太與真人相似。

在Baby Alton的帖文中就有粉絲寫道：「其實真係唔 點解要撐？係咪鍾意佢地就咩都要話靚話可愛？」、「頭髮發生咩事」、「畫得唔係咁好喎 平時好多fans畫得靚好多」。不過，有粉絲不滿Baby Lokman的造型「點解整到咁樣？」