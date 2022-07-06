【MIRROR成員】MIRROR演唱會前新搞作 推出BABY MIRROR將登陸時代廣場？
由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的人氣男團MIRROR，又有新搞作！
在MIRROR 12子在7月尾的紅館騷前，MIRROR的官方IG帳號日前公布推出BABY MIRROR系列，12子的BABY版卡通盡顯各人在舞台、日常中極具代表性的一面，相信一眾粉絲們也想擁抱他們！
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BABY MIRROR登場
MIRROR官方IG帳號發布Stanley、Jeremy、Alton、Edan、Anson Lo、Lokman、AK 、姜濤、Ian、Frankie、Jer、Tiger版本的BABY MIRROR。
每段小動畫以各人的代表顏色作底色，重點當然是12粒人仔的動作與造型，「動物組」的就有戴上老虎頭飾的Baby Tiger、樹熊寶寶Baby Ian ，以及獨角獸Baby Jeremy、有巨龍尾巴的Baby Stanley。
Baby Edan、Baby Jer則分別彈小提琴與落力獻唱，前者不幸地斷弦，後者則唱至滿面通紅，完美地配合二人的歌曲。
Baby Alton奮力舉啞鈴、Baby Anson Lo單眼兼畀心、Baby Lokman熱愛跳舞、熱血小子Baby AK、Baby Keung To吃糖果、Baby Frankie touchwood，各有特色！
將登陸時代廣場？
一眾鏡粉好奇BABY MIRROR是一系列毛公仔抑或是與演唱會有關，音樂平台MOOV的Facebook專頁剛發布BABY MIRROR背面的短片，寫道：「OVER OVER！BABY MIRROR 來襲！想知呢12粒人仔即將喺邊到出現？STAY TUNED！」
帖文內也有標記MIRROR與香港時代廣場的Facebook，似乎暗示將在時代廣場有新攪作！
粉絲各有評價
不少粉絲也認為BABY MIRROR十分可愛，也有粉絲認為部份成員的設計不太與真人相似。
在Baby Alton的帖文中就有粉絲寫道：「其實真係唔 點解要撐？係咪鍾意佢地就咩都要話靚話可愛？」、「頭髮發生咩事」、「畫得唔係咁好喎 平時好多fans畫得靚好多」。不過，有粉絲不滿Baby Lokman的造型「點解整到咁樣？」
撰文 : TOPick柴犬出動