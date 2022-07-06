【公務員加薪】李家超Vs林鄭　加薪方案不一樣？

▲ 行政長官李家超帶領行政會議成員開會前合照。 (馮漢柱攝)

今次特首李家超上場，行政會議即一刀切把高中低級公務員劃一加薪2.5%。有人問：如果加薪方案由上屆特首林鄭月娥拍板，結果會不一樣嗎？有官場中人指，應該都是近似的方案，但今屆政府就果斷拍板。

倘加幅太高 社會必大反彈

公務員加薪按慣例在6月初拍板，即本應由上屆林鄭政府做決定，而6月初的行會本來也有此議程，但臨時抽起，交由下屆李家超政府決定。

事實上，今次的加薪很具爭議性，因為5月出爐的公務員薪酬趨勢調查，高、中、低級的薪趨淨指標為7.26%、4.55%及2.04%，但目前疫情下，不少行業和打工仔仍處於水深火熱之中，若公僕大幅加薪，社會肯定有很大反彈。

據知，上屆林鄭政府構思中的公務員加薪方案，高級公務員肯定不可能加7.26%之多，甚至中級公務員都不會加足4.55%。消息指，當局當時認為要參考的數據，除了公務員薪酬趨勢調查，還可考慮公務員退休金按甲類消費物價指數，2022年4月1日起的加幅是2.4%，而香港人力資源管理學會的薪趨酬勢調查，2022年平均加薪料是3%。

消息人士認為，當時林鄭政府的公務員加薪方案，料亦不會高於3%。有官場中人指，公務員事務局局長楊何蓓茵在上屆政府中，正是該局的常任秘書長，因此在公務員加薪的問題上，兩屆政府有一定的延續性。

李接燙手山芋 即果斷決定

李家超政府上台，接手這個燙手山芋，首次召開行政會議即果斷決定，建議高中低級公務員劃一加薪2.5%。有資深政圈中人表示，政府要考慮民情，在疫情下，香港現時的經濟環境肯定是差，不少打工仔面對減薪、無薪假、裁員，甚至企業倒閉，加上政府庫房都是赤字連連，公務員加薪不可能太高，2.5%的加幅雖然略為偏低，公務員肯定不高興，甚至有些不滿，但相信不會反枱，但若加幅太高，社會民情卻會大反彈。

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撰文 : 傅流螢