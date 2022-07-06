【香港小姐2022】三大熱門佳麗分享修身心得　邢慧敏+林鈺洧+梁超怡積極迎戰

▲ 大熱佳麗！

2022香港小姐入圍的20位佳麗昨日（7月5日）現身九龍香格里拉大酒店會見傳媒，各佳麗各有特色。

一直被外界視為大熱的「連詩雅師妹」邢慧敏（Sharon ）、星二代林鈺洧（Denice）以及「翻版孫藝珍」梁超怡表現淡定，她們各自接受TOPick訪問時都分享迎戰心得。

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邢慧敏 努力備戰

作為模特兒出身的Sharon ，對幕前甚有經驗的她表示十分緊張：「以往當Model不用說太多話，但剛才在台上自我介紹時都很緊張，所以在口才及對話環節需要準備更多。」又指會不停對鏡練習，希望可以笑着說話。

早前提及想減肚腩的Sharon 自認為食，故要決心戒口：「我喜歡吃甜品、澱粉質、米線，又喜歡吃辣、多鹽、多油的食物，下半身容易肥，所以真的要忍口。」

▲ 邢慧敏（陳慧安 攝）

為何會選美？

談到一直當模特兒，為何突然有念頭選美，她望自己有新突破：「做了6、7年Model，覺得Model那邊的突破不多，而且想轉轉環境，今年是年齡上的最後一年，不參加便沒有了，覺得是一個很好玩的機會。而且，今年是港姐50周年，覺得應該很好玩，便膽粗粗去報名。」又表示對演戲有興趣，以前都有參加過戲劇課，總之任何方面都想作新嘗試。

至於其師姐連詩雅既有做主持，又有當演員，問到Sharon有否向她請教，她大讚連詩雅很有經驗，但指她現時很忙，不敢打擾她，只在她早前生日時傳訊息給她而已。

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梁超怡 視自己為勁敵

從芝加哥返港的梁超怡稱現時心情興奮，亦會控制飲食和努力做運動迎戰。她透露現時體重46KG：「已經減了約3磅，目標減6至8磅，以及會早點休息養好皮膚。」

問到為何回港選美，她表示想挑戰自己，擴闊眼界：「在美國都一段時間，想開闊自己的眼界，認識更多朋友，亦視自己為勁敵，想成為比昨日更加好的自己。」又表示現時沒有男朋友，故安心選美。

而在梁超怡的社交網不乏旅遊及泳照，她指只要健康性感便可：「我很喜歡旅遊，喜歡有陽光、沙灘的地方，覺得很舒服，可以好好放鬆。」

▲ 梁超怡（陳慧安 攝）

由她初次見傳媒時，已被外界大讚她笑容甜美，仙氣十足，與孫藝珍有幾分相似。

對於有「翻版孫藝珍」之稱號，梁超怡指可能笑容較像對方，又大讚對方很美且很喜歡笑，並對自己的笑容比較滿意和有信心，自覺笑容可以感染到別人。

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林鈺洧 具幕前經驗優勢

至於林俊賢女兒Denice透露現時59公斤，最近努力減磅：「已減了4公斤，目標是多減4公斤，因為再輕點、瘦點便更美，而且其他女生也很瘦，令到我都有些壓力，加上我很容易水腫，要留意自己的飲食。」

提到由參賽開始已被視為熱門佳麗之一，對此Denice表示甚少看有關報道：「因為不想被報導影響自己的心態或備戰的狀態，以平時心去面對參選，我們20個也有特色，需要很努力去裝備自己。」

不過她自認幕前經驗有助其提升信心：「做了5、6年Model，對鏡頭的觸覺會較敏感，知道自己甚麼角度最美，不會像初入行時那麼僵硬。」又表示其爸爸對她參選沒有太大反應，但知道他是支持的。

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記者：游艾維、陳曉柔