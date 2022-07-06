  • 28°C
香港時間 : 2022706日 (週三) 12:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【珍惜生命】青雅苑17歲男疑從高處墮下　送院後證實死亡

社會 10:49 2022/07/06

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（資料圖片）

17歲男子懷疑從高處墮下，送院後證實死亡。

事發在青衣牙鷹洲街三號青雅苑，警方今日（6日）早上6時53分接報，發現17歲男子倒臥在上址對開，懷疑男子從高處墮下。

警員接報到場，男子昏迷被送往仁濟醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信男子在上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【澳門疫情】保安清潔及物管今起連續4日檢測　籲居民外出或工作務必全程戴KN95口罩
今日 10:39
【澳門疫情】保安清潔及物管今起連續4日檢測　籲居民外出或工作務必全程戴KN95口罩
【粉末包裹】高院職員疑收可疑粉末包裹　大律師公會強烈譴責破壞法治行為
今日 10:13
【粉末包裹】高院職員疑收可疑粉末包裹　大律師公會強烈譴責破壞法治行為
【IB放榜】國際文憑組織：連續兩年按疫情調整考試等級　正逐步復常到疫前水平
今日 08:54
【IB放榜】國際文憑組織：連續兩年按疫情調整考試等級　正逐步復常到疫前水平
【求職陷阱】充當網上推銷員　32歲女失63萬元
今日 09:02
【求職陷阱】充當網上推銷員　32歲女失63萬元
【特首答問會】李家超：設「特首政策組」　形容15局為「仔女」冀展翅高飛【不斷更新】
今日 11:03
【特首答問會】李家超：設「特首政策組」　形容15局為「仔女」冀展翅高飛【不斷更新】

你可能感興趣

【澳門疫情】保安清潔及物管今起連續4日檢測　籲居民外出或工作務必全程戴KN95口罩
今日 10:39
【澳門疫情】保安清潔及物管今起連續4日檢測　籲居民外出或工作務必全程戴KN95口罩
【粉末包裹】高院職員疑收可疑粉末包裹　大律師公會強烈譴責破壞法治行為
今日 10:13
【粉末包裹】高院職員疑收可疑粉末包裹　大律師公會強烈譴責破壞法治行為
【IB放榜】國際文憑組織：連續兩年按疫情調整考試等級　正逐步復常到疫前水平
今日 08:54
【IB放榜】國際文憑組織：連續兩年按疫情調整考試等級　正逐步復常到疫前水平
仁濟醫院 自殺 社會福利 青衣 香港 社會福利署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【倪匡逝世】不設儀式不發訃聞　媳婦周慧敏證老爺倪匡遺體已火化
17:19 2022/07/05
【倪匡逝世】不設儀式不發訃聞　媳婦周慧敏證老爺倪匡遺體已火化
【IB放榜】港誕93名IB狀元　聖保羅男女獨攬12人英基男拔齊跌【附名單】
今日 07:36
【IB放榜】港誕93名IB狀元　聖保羅男女獨攬12人英基男拔齊跌【附名單】
【父子情深】照顧癱瘓兒子19年每日餵飯換尿片　70歲繼父為省錢食白粥配鹹蛋
11:10 2022/07/05
【父子情深】照顧癱瘓兒子19年每日餵飯換尿片　70歲繼父為省錢食白粥配鹹蛋