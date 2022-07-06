【珍惜生命】青雅苑17歲男疑從高處墮下　送院後證實死亡

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17歲男子懷疑從高處墮下，送院後證實死亡。

事發在青衣牙鷹洲街三號青雅苑，警方今日（6日）早上6時53分接報，發現17歲男子倒臥在上址對開，懷疑男子從高處墮下。



警員接報到場，男子昏迷被送往仁濟醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信男子在上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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責任編輯：余思嵐