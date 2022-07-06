【家居滅蟲】聘師傅除蟲噴農藥無清場　一家4口中毒4歲女童慘死

▲ 聘師傅除蟲噴農藥無清場，一家4口中毒4歲女童慘死。

若家居出現害蟲，應聘請合資格滅蟲公司處理。台灣一個四人家庭發現家中的木製傢俬被蟲蛀，遂經裝修公司委託專人上門滅蟲，但師傅噴灑農藥後未有清場，最終導致一家四口中毒，4歲女童多重器官壞死身亡。而事後調查發現，涉事師傅並沒有相關技術資格。

根據台媒報道，事發於去年10月，高雄一名劉姓男戶主發現家中的木製傢俬遭粉蠹蟲所蛀，於是委託裝修公司，聘請了一名林姓男子上門除蟲。同月18日，男子帶同未滿18歲的兒子和另一名陳姓學徒，前往事主家中，透過燻蒸含有磷化鋁的農藥滅蟲，但期間僅以膠膜覆蓋傢俬，事主一家四口仍在屋內活動。

翌日晚上，劉男還在屋內聞到殺蟲劑氣味，到凌晨時分，劉男一家出現頭痛、胸悶及嘔吐徵狀。劉男妻子先帶4歲女兒求醫，惟病情持續惡化，至20日晚上因磷化鋁中毒，導致心、肺、腎臟、腦部等多重器官壞死而身亡，而劉妻胞妹同樣因磷化鋁中毒，引致急性呼吸窘迫症候群和肺炎。

高雄地檢署介入調查，發現負責滅蟲的3人均未領有農藥磷化鋁代噴技術人員證書，滅蟲當天未封鎖有關場所，導致劉男一家身處存有磷化鋁農藥的環境多時，最終釀成慘劇，因此以過失致死罪起訴林男及陳姓學徒，林男兒子則交由少年法院審理。

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責任編輯：羅嘉欣