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【特首答問會】李家超：務實態度與內地商討通關　研究酒店檢疫時間

社會 10:48 2022/07/06

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行政長官李家超出席行政長官答問會。（馮漢柱攝）

特首李家超今天（6日）首次以行政長官身份，出席立法會特首答問會。他在會上提到本港確診數字維持近2,000宗，與內地商討通關有一定挑戰及困難，但仍會以務實態度與內地商討，而醫衞局亦會審視數據放寬海外入境限制。即看：【不斷更新】

本港疫情持續，李家超在會上就表示不同意在防疫方面「躺平」，令確診個案任意上升，強調政府會有效應用核酸檢測，考慮擴大對科學的應用，減少檢疫的不便。

他又說，深知與內地通關的困難，會以務實態度與內地商討，做到風險可控，而醫衞局亦會審視數據放寬海外入境限制，會首先探討有限度減少不便的安排：

我們會以務實態度，與內地單位溝通及探討有關問題，透過建立互信、換位思考，顧及雙方利益，做到風險可控、可追，做到雙方安心、放心。特區政府會首先探討有限度減少不便的安排，又或有否中途方案。特區政府深知挑戰不少，但會以務實態度與內地有關方面單位溝通。從外國進入香港的檢疫安排，醫務衞生局正審視數據，以科學及精準的方式，配上科技應用，研究減少不便可能性，包括酒店檢疫時間等。

民建聯主席李慧琼在會上關注本港與內地、與海外通關的路線圖和時間表，又問及李家超對該黨提出，對內設立「在港驛站」，以及對外逐步減低酒店檢疫日數的建議。

李家超回應時強調，一直將與國際通關的問題「放在心中」，防疫措施要既方便外國入境人士，同時能控制疫情。他感謝醫務衞生局局長盧寵茂正分析數據研究精準辦法，將檢疫期問題處理好，減低對無受感染人士的影響，但強調必須按步就班。

他續指，與內地通關方面，要確保不為內地增加風險，強調以往討論時，重點在於互信，一定要令風險可控可追。而內地早前將入境檢疫減至「7＋3」後，令檢疫酒店出現壓力，盧寵茂已與內地溝通後，酒店房間已由1,300間增至2,000間，強調溝通的重要性。他又指，不會抹殺任何可能性，但不希望市民誤會政府已有方案。

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記者：陳葆琳、胡偉明

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醫務衞生局 出入境管制 壓力 疫情 盧寵茂 民建聯 李慧琼 立法會 李家超

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