【#BFF】首拍MV演成年版Chantel　葉蒨文與BFF一見如故：我們一凹一凸

▲ 首度拍攝MV的葉蒨文（Sophie）飾演成年版姚焯菲（Chantel）。

從TVB節目《聲夢傳奇》中彈起的姚焯菲（Chantel）最近推出新歌《#BFF》，Chantel邀得港姐謝恩靈及「兩大歌后」葉蒨文和王菲一同拍攝《#BFF》的MV。

首度拍攝MV的葉蒨文（Sophie）暫時將《開心速遞》的Candy放下，轉當成年版Chantel，作出新嘗試。

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首拍MV

Sophie接受TOPick訪問分享首次拍MV的感受，她覺得：「好得意，但是今次始終參與不多，未完全了解是一件點樣的事。」

她又認為拍攝MV跟拍劇的分別不多，「其實對於演員來說分別不大，演繹的方式都是視乎個導演想要些甚麼或MV的風格。」

演成年版Chantel

談到對Chantel的第一印象，她覺得：「她是一位很淡定的小妹妹，我好像她這個歲數的時候一定沒有她那麼淡定，做這行淡定絕對是一個非常好的優點。」

由於這次Sophie飾演Chantel成年版，故二人未有對手戲，「大家分開拍攝，我主要與王菲拍，拍畢MV後再拍數張宣傳照便走了，所以跟Chantel接觸並不多，暫時對她的性格上了解並不深入，主要都是覺得她是一位淡定有禮貌的小妹妹。」

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葉蒨文的BFF

Chantel的新歌名為《#BFF》，問到Sophie跟其BFF的故事？她說：「我與我的BFF在中學的時候便認識，因為工作忙碌的關係而不會經常見面，但是每次見面都很了解對方，有一見如故的感覺，我們甚麼都可以說，我亦都很信任她。她是一個很溫柔、很冷靜及比較沉穩的人。我則是一個古靈精怪、意見多多的人，我們一凹一凸。」

問到如何維繫一段關係？

她認為：「每人維繫關係的方式不一樣，我自己就覺得要互相尊重對方，了解大家有不同的背景、成長過程和需要。我覺得這個世界沒有絕對的缺點，你覺得的缺點其他人可能覺得是優點，所以人與人只有適合和不適合。相處的時候，在不放棄自己的原則和底線的大前提下，大家如果有努力去互相理解，即使處事模式、意見不一樣，大家都可以作出適當的改變、互相包容和尊重，這樣的關係才會長久。」

記者：梁樂欣