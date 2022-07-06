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【動漫電玩節2022】《鏈鋸人》限量精品登場　展出《EVA福音戰士》珍藏版八達通卡

娛樂 11:31 2022/07/06

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「香港動漫電玩節2022」於7月29日至8月2日舉行，參展商之一的羚邦推出過百款香港首賣熱門動漫周邊產品以及動漫音樂巡禮。

2022神作《鏈鋸人》精選產品將於羚邦的展攤獨家登場，同場包括動漫《咒術迴戰》、《排球少年！！》和《我的英雄學院》以及《國王排名》、《搖曳露營》、《BLEACH》千年血戰篇等全新系列周邊產品。

最新影片推介：Sica專訪

每日首300名顧客購物滿500元還可成為Medialink會員，於日後購物享盡精彩優惠。

此外，早前開賣首日已火速售罄的《EVANGELION福音戰士》初號機特別版八達通卡將於場內首次展出，此外現正監修中的零號機綾波麗與二號機明日香特別版閃光八達通卡將一同曝光。

同時，全球過百萬高達迷等候多時的最新電影《機動戰士高達 庫克羅斯•德安之島》前賣券及日版珍藏精品套裝於店內率先登場。

    點擊圖片放大
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  • 《EVANGELION福音戰士》二號機八達通卡 《機動戰士高達 庫克羅斯·德安之島》電影海報
    • +2

壓軸活動Ani-One將於動漫節主舞台上舉行節目巡禮及新YouTube動畫頻道的公佈，屆時將提供的免費正版動畫配有中文字幕外，更將有廣東話配音的動畫。

Sony Music人氣歌手Mischa葉巧琳與本地日系歌手Asana及Shirby亦會於Ani-Music-One Live時段內演出，獻唱多首熱爆及經典動漫歌曲。

撰文 : TOPick柴犬出動

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