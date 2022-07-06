了解財務健康　4大影響不能不知

有調查機構發表全球財務健康評分調查結果，發現港人平均得分只有65分（以100分為滿分），財務健康水平處於「良好」區間的下限邊緣，反映港人在財務健康的認識和關注，仍有待改善。



香港人向來多關注飲食健康、生活健康，但較少留意財務健康，對此了解亦不多，更加不清楚財務健康的重要性。而事實上，財務健康對事業發展、家庭計劃、身心健康和未來規劃都影響深遠，必須要及早認識和正視。



事業發展家庭規劃影響深遠



1. 事業發展

不少大企業在招聘員工時，或會審查他們的信貸記錄，已了解其財務健康狀況是否良好，以避免員工日後因為財務問題影響工作，甚至令公司蒙受損失。此外，財務健康亦有助追求事業發展時，有更大的自由度，不必因財務問題而強迫自己必須以薪金為首要考慮因素。



2. 家庭計劃

結婚、置業或生兒育女等家庭計劃，都需要花費大額資金，財務健康優良有助計劃可順利進行。以置業為例，申請按揭時，銀行會因應申請人的財務健康狀況來進行審批，如果申請人財務健康不佳，可能要支付更高的按揭利率，或需要減少按揭金額，甚至按揭申請被拒，因而影響置業計劃。



3. 未來規劃

近年不少人選擇移居海外，開創新生活，但大部份國家的移民審查非常嚴格，對申請人的背景資料如財務健康狀況作詳細調查，以確保申請人具有足夠資格移居。



4. 身心健康

財務健康狀況差，會帶來生活各種煩擾，例如信用卡欠款被追數，欲購買心頭好時不夠錢支付，當有意外發生時欠缺應急錢，申請借貸時影響結果甚至不獲批核等，財務健康差會產生種種財務相關困擾，對身心健康影響巨大。

▲ 除了生活事無大小也需要用到錢，財務健康也對未來的人生規劃影響深遠。

如何才算財務健康狀況良好？



別以為每月收入豐厚，有充足金錢儲備就代表財務健康狀況良好。衡量財務健康狀況時，可簡單分為4個範疇。第一，是財務預算，收入與支出是否平衡，有沒有為未來制定良好財務管理計劃。第二，是儲蓄和投資，這有助實現長遠目標如置業、退休，以及為短期性開支作好準備。第三，是信貸狀況，好好管理信貸記錄，日後需要借貸時就更容易獲得審批。第四，是財務保障，假設日後面對突如其來的事件如疾病、意外而需要動用大額資金時，事前做好保障可確保有能力面對各種風險。



要確保財務健康狀況處於優良水平，坊間有不少金融科技公司皆有檢測方法。WeLend近日推出了「WeScore財務評測」，運用多達4億組龐大數據*，利用A.I.大智慧研發出全方位財務健康指標WeScore，為客戶作出精確的財務狀況分析，協助客戶為長遠財務健康做好準備。及早了解自己的財務健康狀況，實踐未來各種人生規劃。

▲ 最近有金融科技公司推出了財務評測系統，利用大數據分析客戶的財務狀況評分。

* 根據WeLend的私隱政策及收集個人資料聲明 (https://www.welend.hk/privacy-policy)收集及使用有關資料。



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（特約）