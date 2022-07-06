【新冠疫情】確診個案升但留醫及重症個案跌　何栢良：沒必要收緊防疫措施

▲ 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

近日本港的確診個案維持在約2000宗，多個國家先後報告發現新冠病毒新的變異病毒株Omicron BA.2.75病例。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，Omicron BA.2.75屬BA.2的分支，有關病例不多，籲市民毋須擔心。

何栢良今早（6日）在電台節目中提到，本港過去兩個月循復常步伐，錄得4.7萬宗確診個案及87宗死亡個案，多數死者為80歲以上長者，而數據亦顯示疫情不構成額外死亡的風險。他又引述數據指，現時的留醫人數及重症人數較五月初分別下降36%及63％，反映即使確診個案上升，疫苗接種比率及新冠口服藥物都可以應付，又希望政府防控疫情的工作，不應只留意單日的確診數字，而應將重點放在重症和患者死亡趨勢等指標。

他又說，變異病毒株Omicron BA.2.75屬BA.2的分支，由於有關病例多數集中在印度，而數量亦不足一百宗，形容未達至令人非常擔憂的程度，籲市民毋須要太擔心，又認為只要本港疫苗接種率持續上升，沒必要收緊防疫措施。

另外，昨有321宗學校呈報陽性個案，涉243間學校，其中英華書院疑爆疫，10班共23人確診，其中5班有多於一人中招，當中4班需暫停面授課。何栢良表示，學生的疫苗接種比率高，只要安排部分出現爆發個案的班別停課即可，毋須全校停課。

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記者：郭詩詩