【特首答問會】李家超：雖然香港是君子但世上有很多小人　不可再「有麝自然香」

▲ 行政長官李家超出席行政長官答問會。（馮漢柱攝）

特首李家超今天（6日）首次以行政長官身份，出席立法會特首答問會（即看：【不斷更新】）。選委界議員陳紹雄在會上，向李家超提問如何加強解釋政策及說好香港故事的能力，李家超回應指，雖然香港是君子，但世上有很多小人，因此港府要做好解說工作，統整香港的優勢，向世界展示，做好內容。他指出15個政策局都有好成績，因此不能「有麝自然香」，亦要「畫公仔畫出腸」。

我們不可以再『有麝自然香』，我們要『畫公仔畫出腸』，要放膽去說話，好的事我們要告訴別人，方法除了用平台，亦要親身，所以我們會派官員到海外做訪問團，亦會邀請各界人士，共同把香港的事實和成就告訴別人。

他又說，政府要利用好平台，向傳媒、市民及世界，將信息發出去。他說，過去特區政府做得比較保守，因此當局會在有關方面做工作，除了傳統方法、亦會用新的溝通方法，同時要放膽說，包括會派官員及訪問團到海外，說好香港的成就。

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記者：陳葆琳、胡偉明