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【投訴個案】廉署去年接13宗投訴　逾半指控涉人員疏忽職守

社會 11:40 2022/07/06

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(資料圖片)

廉政公署事宜投訴委員會今日（6日）表示，在2021年共接獲13宗有關廉署或其人員的投訴，涉及26項指控。在2021年受理的指控中，69%涉及廉署人員疏忽職守、23%涉及行為不當、8%關乎濫用權力。

廉署在對投訴個案進行全面調查後，向委員會提交調查報告。如認為投訴無須展開全面調查，廉署會向委員會提交評估報告。在2021年，委員會共審議13宗於2020年或2021年接獲的投訴個案的調查報告，關乎共25項指控。有3宗投訴中的4項指控查明屬實，共涉及5名廉署人員，就此，上級人員向5人作出訓示。在這一年內，委員會亦審議及通過一份評估報告。初步評估顯示，該投訴的內容重複先前已經由委員會處理的投訴，委員會亦同意無須就該投訴作進一步調查。

在審議投訴時，委員會與廉署一同仔細檢視廉署的內部程序、指引和慣例。經仔細檢討2021年審議的調查報告所反映的事宜後，廉署舉辦了一系列簡報會，並加強了前線人員培訓，以提高他們執行職務的專業水平和嚴謹態度。廉署特別囑咐調查人員，在切實可行的情況下須盡早通知投訴人調查的結果；與市民溝通時須小心謹慎，以確保向他們提供準確資料。此外，在個案交接的安排上，廉署已優化程序，確保投訴人能適時知悉個案主管之轉換及案件調查的進度。
 

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責任編輯：余思嵐

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