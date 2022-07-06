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【明星豪宅】離開大台轉當KOL傳月入60萬元　陳智燊宋熙年過千呎4房新居逐格睇

娛樂 13:19 2022/07/06

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陳智燊與宋熙年過千呎4房新居逐格睇。

藝人陳智燊（Jason）與宋熙年（Sarah）於2016年拉埋天窗，結婚2年誕下大仔陳裕炘（Damon），2020年再添多名細子陳昆佑（Jamie），一家四口幸福滿載。平日兩人工作多繁忙，每天必定抽時間陪伴兒子享受親子樂，見證兒子們的成長。

最新影片推介：Sica專訪

【新冠肺炎】陳智燊拍片直擊英國9成半人不戴口罩　零社交距離當地人稱已回到常態

英國返港

英國出生及成長的Jason，早前隻身遠赴英前往當地研究教育，並拍片與觀眾分享疫情下的生活環境及點滴。

在片中，Jason進行街頭訪問，已有9成半人不戴口罩，甚至「零社交距離」地維持生活，而他亦「入鄉隨俗」沒有戴上口罩，直言怕戴口罩做街訪，擔心會嚇到人。

近日Jason終於返港並完成接受一星期隔離期，出關後即回家見兩名寶貝仔。

作為太太的Sarah特意拍下這溫馨一刻，Jason突然驚喜現身家中，大仔Damon和細仔Jamie先後興奮跑往爸爸懷抱裡，畫面非常溫馨。不過，感動時刻也不及身後的巨型客廳搶鏡，網民將焦點放到他們的千呎豪宅上。

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細屋搬大屋

Jason與Sarah分別2018年及2019年約滿離巢大台後全職轉型做KOL，密密接廣告及經營YouTube頻道《SARAH & JASON》，有傳月入高達60萬。原本一家以3萬元月租住在馬鞍山天宇海千呎、三房兩廳單位，去年6月由細屋搬大屋，雖然新居比舊居大兩成，但Jason曾透露租金沒多變。

巨型客廳擺放三人梳化及單人梳化後，依然有寬敞空間給兒子玩樂；過百呎外國式廚房亦是亮眼焦點，非常合適喜愛下廚的Sarah；單位置有寬闊長露台，景觀為內園樓景。

有網民曾問新居是否仍在馬鞍山區，Jason直言不想搬離太遠，而從露台景觀所見，估計是位於白石角、紅星聚居之地天賦海灣，王祖藍、陳小春、胡杏兒、黎瑞恩等都是該屋苑的住客。

除此之外，Jason與Sarah的主人房面積目測約200呎，四方實用，更設有步入式衣帽間。Sarah曾表示舊居也有衣帽間，不過自從兒子出世後就擺滿小朋友的衣服及雜物。如今新居衣帽間再現，難怪她如此興奮。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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