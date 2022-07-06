【香港小姐2022】許子萱同獲牛津劍橋取錄讀MBA　學霸港姐曾任華爾街投行分析師

20位《香港小姐競選》候選佳麗現身昨日（7月5日）會見傳媒，當中海外佳麗4號許子萱為學霸一名，她同時獲著名學府劍橋和牛津大學取錄MBA碩士課程，可說超越了師姐麥明詩。

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許子萱畢業於美國密歇根大學，此學府於QS世界大學排名25，另外她憑努力躋身華爾街任職投行分析師，這位「金融界之花」為追夢推遲入學來選港姐。

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▲ 許子萱為海外佳麗。（陳慧安攝）

獲牛津及劍橋取錄

現年25歲的許子萱 (Cecca Xu) 昨日出場時十分淡定，她在作自我介紹時更大晒學歷。

許子萱表示畢業於美國密歇根大學 (University of Michigan)安娜堡商學院，主修金融和戰略管理。畢業後，於紐約美國銀行擔任投行分析師，修讀工商管理的她更透露獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程。

▲ （陳慧安攝）

延遲修讀MBA課程

許子萱接受TOPick訪問稱，視乎今次參選是否闖出好成績，若達到預期的成績，會考慮延遲修讀MBA課程，許子萱謂仍未決定讀那一間大學，但修畢此課程後，可以於金融行業擔任管理層。

說到為參選而延遲入學，她表示：「人生永遠有驚喜，呢次參賽對我來說是一個追夢的機會，或者可帶來更多驚喜。」

許子萱謂，父母十分支持她參選：「從細至大我也是比較有主見，想做的事一定要做好，所以他們很支持我。」對於超越師姐麥明詩獲兩大著名學府取錄，許子萱謂希望青出於藍跟師姐睇齊。

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籌備寫選美經歷

原來許子萱還是才女一名，在大學畢業後便於內地推出第一本自傳。

她表示正籌備寫第二本書，分享選港姐的經歷，她說：「可以將一段咁精彩和獨特的經歷分享，加上是港姐50周年，所以想撰寫於作品內。」

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說到推出自傳原因，許子萱謂自細已經喜歡寫作，加上想分享12歲時的留學經歷：「那經歷很艱辛，亦有好多收穫，所以希望藉本書鼓勵同路人，好多後輩想入華爾街或者投行，我想將實習和面試經歷寫出來，跟大家分享，當大家於職場覺得好迷惘時，可以給他們一點意見。」

說到如何備戰，許子萱表示想提高抗壓能力：「因為之後會好辛苦，但我想享受這舞台，希望可以展示不同風格，令大家記得我。」