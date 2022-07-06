  • 28°C
香港時間 : 2022706日 (週三) 12:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網購騙案】主題公園及酒店套票列高危　有人盜用珠寶店標誌設假網站

社會 11:55 2022/07/06

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（警方提供）

警方今日（6日）表示，近日有不法商人盜用珠寶店的標誌及相片，開設「山寨」網站和社交專頁，打著「網絡官方旗艦店」名號，發起慶祝香港回歸的促銷活動，以低於一折出售足金手鏈。網站聲稱免運費、貨到付款，客戶毋須輸入任何付款資料或預繳。

警方指，大部分這類以不合理低價促銷貨品的網站均是出售假貨和次貨，並用公司撤離香港、庫存太多等藉口招徠。賣方雖接受貨到付款，但買家必須付款予速遞公司人員才可打開重重包裝驗貨。當買家及後發現貨不對辦經已太遲，而尋找線上客服要求退貨便即時被封鎖，投訴無門。有關網站設計極相似、條款簡陋且錯漏百出、網址串法古怪，香港代理或客戶服務的地址電話欠奉，建議光顧信譽良好的商店及賣家。如有懷疑，應終止交易。

高危貨品排行榜

  • 海鮮
  • 主題公園/酒店套票
  • 電器
  • 手袋
  • 傢俬
  • 智能電話
  • 玩具模型
  • 健康食品
  • 嬰兒用品
  • 手錶

【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【特首答問會】李家超：設「特首政策組」　形容15局為「仔女」冀展翅高飛【不斷更新】
今日 11:03
【特首答問會】李家超：設「特首政策組」　形容15局為「仔女」冀展翅高飛【不斷更新】
【公務員加薪】公務員劃一加薪2.5%　楊何蓓茵：決定不容易已平衡各項因素
今日 10:01
【公務員加薪】公務員劃一加薪2.5%　楊何蓓茵：決定不容易已平衡各項因素
【粉末包裹】高院職員疑收可疑粉末包裹　大律師公會強烈譴責破壞法治行為
今日 10:13
【粉末包裹】高院職員疑收可疑粉末包裹　大律師公會強烈譴責破壞法治行為

你可能感興趣

【特首答問會】李家超：設「特首政策組」　形容15局為「仔女」冀展翅高飛【不斷更新】
今日 11:03
【特首答問會】李家超：設「特首政策組」　形容15局為「仔女」冀展翅高飛【不斷更新】
【公務員加薪】公務員劃一加薪2.5%　楊何蓓茵：決定不容易已平衡各項因素
今日 10:01
【公務員加薪】公務員劃一加薪2.5%　楊何蓓茵：決定不容易已平衡各項因素
【粉末包裹】高院職員疑收可疑粉末包裹　大律師公會強烈譴責破壞法治行為
今日 10:13
【粉末包裹】高院職員疑收可疑粉末包裹　大律師公會強烈譴責破壞法治行為
玩具 珠寶 設計 香港 服務 酒店

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【倪匡逝世】不設儀式不發訃聞　媳婦周慧敏證老爺倪匡遺體已火化
17:19 2022/07/05
【倪匡逝世】不設儀式不發訃聞　媳婦周慧敏證老爺倪匡遺體已火化
【IB放榜】港誕93名IB狀元　聖保羅男女獨攬12人英基男拔齊跌【附名單】
今日 07:36
【IB放榜】港誕93名IB狀元　聖保羅男女獨攬12人英基男拔齊跌【附名單】
【父子情深】照顧癱瘓兒子19年每日餵飯換尿片　70歲繼父為省錢食白粥配鹹蛋
11:10 2022/07/05
【父子情深】照顧癱瘓兒子19年每日餵飯換尿片　70歲繼父為省錢食白粥配鹹蛋