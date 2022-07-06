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【爆笑功課】何基佑分享兒子搞笑功課獲家長共鳴　中文比喻句「爸爸像隻狗」

教育 17:12 2022/07/06

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超級奶爸何基佑，不時在其facebook專頁分享爆笑功課及育兒心得。

相信不少家長教導子女做功課都相當頭痛，既激心又怒氣，不過有時小朋友的答案又出乎意料，苦中作樂。超級奶爸何基佑(Kay)早前在其facebook專頁，將兒子何清義的爆笑功課開心分享，老師問到清義哥做得最好和最不會的事情是什麼？清義哥誠實地作答，做得最好的事情是「玩遊戲機和唱歌」，而不會做的事情是「打人和做功課」，面對兒子的真誠答案，作為爸爸也感無奈，

清義哥做人係老實嘅…

你小朋友D功課有無搞笑答案？

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帖文一出，即引爆家長共鳴，紛紛把子女的爆笑功課投稿到他的專頁，有家長留言問「會唔會因為要符合老師或學校要求，叫清義哥重做？其實我做家長係好想保留，但係交功課又知實俾人彈……」Kay也同意這說法，想保留清義哥的答案，沒有讓兒子重做。

除了清義哥的搞笑功課外，Kay也收集了不少家長來稿的爆笑功課，小朋友的創意，盡顯純潔童真，例如有一份閱讀理解，看完短文猜猜文中的小女孩長大後的志願，小朋友的答案出乎意料，填寫「芋絲」，有的作句是「我勇敢地洗菜」、「爸爸像一隻狗」，爆笑指數爆燈！

小朋友作答憑直覺

Kay這個爆笑功課獲家長共嗚，所以深受家長歡迎，在其專頁持續了兩個月，他接受TOPick訪問時指，事源於自己兒子做功課時都有不少搞笑答案，

其實好多時小朋友答嘅答案係好直覺、諗嘅嘢好真實，未必係事實，而且佢哋啲答案都係搵著阿爸嚟搞，可能現今社會爸爸比較少對功課，好多時都會攞爸爸做例子，因為爸爸唔會睇到……

小朋友的答案，永遠令家長估不到，有些更表達了他們的心聲，

其實冇咩問題，如果語法係錯咪改囉，邏輯嗰啲就睇科目，唔會好刻意糾正佢，除非個答案唔係好禮貌或係錯，我會交俾個小朋友決定應唔應該去改個功課，佢哋堅持唔改就等老師去改，其實老師去改，係好過父母去改。

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責任編輯︰王明芳

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