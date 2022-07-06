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【心靈洗滌】頌缽師助人治癒身心靈創傷　感謝父親讓自己「揸兜搵食」

娛樂 18:57 2022/07/06

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堅持自己的夢想！

J2在昨晚（7月5日）播出的全新節目《喂喂喂 你話你係邊個邊個》的嘉賓朱朱，既是頌缽療癒師又是瑜伽師，她並指兩者其實是相輔相成。

不過在老人家眼中，穩定的工作能安心立命。偏偏有一天朱朱帶了個「缽」回家，被朱爸爸笑問：「阿女你而家做乜，要揸兜搵食？」

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爸爸對女兒的選擇感疑惑

頌缽療癒師朱朱指爸爸對自己的工作，一直有疑惑和擔憂，加上自己很多同學去了當老師，老人家就會有「教書幾好吖，點解你唔做？」的疑惑。

朱朱說︰「每次話要閂幾日電話，因為要上山修行，或者要做斷食嘅時候，阿爸都會問：『你做乜走去做尼姑，做乜走去做個唔食嘢嘅尼姑』。」充滿周星馳式的對話。

朱朱認為頌缽係一條解鎖嘅匙。

為何堅持此工作？

朱朱透露堅持頌缽的工作，原因是看見頌缽的「好」，她說︰「 頌缽在生活上同工作上都陪伴住我，身心都發揮好大功能。呢幾年香港環境因為經濟同疫情，好多人都唔開心、壓抑，想幫佢哋放鬆，頌缽會係一條解鎖嘅匙。」

自尼泊爾學成歸來，朱朱一直替人用頌缽療癒身體及心靈的創傷︰「呢個世界係鬥大，邊個大邊個話事。」

她續指：「世間一切都是聲音，都有自己頻率。人同頌缽比，頌缽頻率大好多，當放喺身體附近，或者直接放喺身體上面去敲嘅時候，身體會受佢影響，而作調整，靠的是強聲振動頻率產生共鳴，啟動人體自癒力，同時共鳴又會牽引出儲存在身體內的情緒，透過缽聲作出修補及撫平。」

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學懂處理父母的愛

談到與父母的關係，朱朱指以前會很努力表現自己，免他們擔心，她說︰「後來發覺無論你做得幾好，佢哋都會擔心。近年都擺低佢哋對我嘅愛同擔憂，我先至可以行得更輕鬆。」

她又指父母太多的愛變成溺愛，沒有空間，祈望會變成綑綁，所以朱朱特別多謝朱爸爸︰「佢有祈望嘅，不過唔出聲。喺佢嘅愛入面，畀力量同支持你，等我去做自己。就算我真係揸『兜』搵食，佢都唔會講啲乜嘢。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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