【新冠肺炎】丈夫確診居家隔離做足防疫　與妻兒零接觸3天後全家離奇染疫

▲ 丈夫確診後居家隔離做足防疫，與妻兒零接觸，3天後全家卻離奇染疫。

新冠肺炎疫情持續，有台灣醫生分享病例，彰化一名52歲男子日前染疫後自行居家隔離，與妻兒分層居住。男子自確診後一直嚴守防疫，在室內戴上口罩並維持清潔，與家人無接觸，惟最終全家相繼染疫。醫生解構成因，表示或與空氣不夠流通有關。

綜合台灣媒體報道，彰化一名52歲任職建築業的張姓男子，平時住在宿舍，兩星期前出現喉嚨痛症狀，快速檢測後呈陽性，求診後證實染疫，而家人接受快速檢測都是陰性。

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為了保護家人，男子獨自住在家中3樓，而妻子及兩名子女就住在2樓。男子在室內都有戴上口罩，並有做足消毒、勤洗手等防疫工作，與妻兒完全沒有接觸。但3天後妻兒卻紛紛出現症狀，快速檢測後呈陽性確診。

台灣衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰稱，經過詳細問診後，認為一家染疫的原因可能與空氣流通不足有關。男子向林聿騰表示，為了在炎熱天氣下居家舒適隔離，他在家中時緊閉門窗，整天開冷氣。估計病毒停留在通風不良的密閉空間，從3樓擴散到2樓，成為傳染家人的主要途徑。

如患者需居家隔離，林聿騰建議可在窗戶安裝一台抽風機，將患者所處室內的空氣往外抽，引導通風換氣，以降低空氣中的病毒濃度，而在通風不良的位置，亦可選擇適當的空氣清淨機，以助減低空氣中的病毒量。

港大研究：室内通風不足是關鍵因素致遠距離傳染

港大機械工程系建築環境講座教授李玉國曾表示，呼吸道感染的途徑一般而言基於1.5米內的距離傳播，例如交談和咳嗽，但若環境的通風量低於每秒3公升會導致長距離傳播。

李玉國稱，感染者呼氣時，射流中的液滴濃度，會隨著離開嘴的距離不斷被空氣稀釋降低，至大約1.5米便減弱至跟背景空氣一樣。在通風量不足的情況下，室內的平均液滴濃度變得接近病源患者附近1.5米內的液滴濃度，令短距離空氣傳播有機會發展成為遠距離空氣傳播，增加周圍的人感染的風險（機會性空氣傳播），而當室内通風量夠大，病毒量較快被稀釋，發展成遠距離空氣傳播的風險相對較低。

李玉國認為，研究提供證據表明，近距離空氣傳播是一個重要傳播途徑，通風不足下可造成遠距離空氣傳播，並導致超級傳播發生。若室內低於每人每秒3升的通風量，有機會導致新冠肺炎的空氣傳播，而有效的室內通風和空氣過濾，即每人每秒8至10升的通風量，足以把空氣傳播的感染風險減至較低。

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責任編輯：羅嘉欣