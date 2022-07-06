【靚太安樂窩】專家教4大吸塵機選購指南　電池能直接影響無線吸塵機吸力

▲ 專家分享吸塵機選購指南及正確使用方法。

吸塵機是家中重要的清潔工具，近年更流行起無線吸塵機，令家居清潔變得簡單快捷。不過吸塵機牌子及種類眾多，要選一部適合自己的吸塵機有甚麼要注意？TOPick找來裝修佬分享吸塵機選購指南及正確使用方法。

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吸塵機選擇要點

▲ 吸力、吸頭、電池及隔塵功能是揀選吸塵機前必先注意的。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

吸力

大家選購吸塵機時最關心的吸力是否足夠並徹底吸走各種污物。然而由於有線吸塵機供電能力比無線吸塵機大，所以無線吸塵機摩打的功率比有線少，繼而吸力相對弱。

但吸力較弱不等於不夠用，不夠乾淨。高功率與好的摩打確實有不錯的吸力，但其實還需要配合吸頭才能發揮作用。有好的吸頭配合符合正常標準的吸力，就已經足夠一般家庭使用，達到合適的除塵效果。

小貼士

若出現吸力減退的情況，主要是機件老化的問題，其中一種是吸塵機損耗漏風，引致氣流不能跟原本一樣流動。另外，可以是摩打老化或污物堵塞吸塵機令摩打運作時摩擦增加，轉速及吸力減弱。

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吸頭

無線吸塵機通常都會提供不同配件吸頭，以便除去家中不同地方的塵埃。而一個好的吸頭設計，其實是需要提供一個密閉環境才能發揮吸塵器的良好吸力，讓吸力能把塵埃捲入吸塵機內而不會飛走。

一般情況下，無線吸塵機已做到在硬的平面（如地板）清潔。如果期望無線吸塵機能給予更多功能，例如在軟的表面能清潔，或是吸走塵蟎等，選購時便必需考慮吸頭的種類。

電池

由於無線吸塵機是使用電池存電力，因此電池的能力直接影響吸塵機的能力。關於無線吸塵機電池需知如下：

電池壽命：現今無線吸塵機的鯉電池，以充電放電計算一次的話，一般能使用500-1000左右。就普通家庭正常合規清潔量和次數而言，無線吸塵機鯉電池的壽命能達3年。

充電建議：充滿電後請拔掉充電線，因為長期插著充電線也是會消耗電池壽命。

除塵影響電池：定期清潔吸塵機塵隔或換集塵袋十分重要，若果長期不清潔，積藏的污物會影響氣流流動及摩打轉換速度，久而久之也會影響到電池壽命，甚至機件加速老化。

老化現象：請多留意電池的儲電量減少，即是充一次電能使用多久，如果質素不好的電池或使用習慣不佳的情況，電池儲電量會退化。

隔塵

塵埃污物積藏在吸塵機內，除要定期清潔外，選購時再不妨考慮吸塵機的隔塵方法及隔塵能力。市面上一般分為無集塵袋及有集塵袋的吸塵機，而現在流行的無線直立式吸塵機，大多是採用無塵袋的設計。

無集塵袋吸塵機VS有集塵袋吸塵機

無集塵袋吸塵機 有集塵袋吸塵機 優點 不用替換集塵袋，較環保 集塵袋可拆出來獨立清洗或可替換，清潔便利 缺點 ● 只能用倒及抹的方法清潔，清潔較不便利 ● 集塵袋為消耗品，2至3個月便要清洗或替換，較不環保 ● 需替換的集塵袋的吸塵機令清潔成本較高，如使用紙集塵袋

以上內容及圖片獲裝修佬授權轉發。

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責任編緝：張懿慧