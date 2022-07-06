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【網絡熱話】歌手林二汶連串負面新聞纏身　網民湧百老匯FB平台要求換歌

社會 12:22 2022/07/06

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(Youtube截圖)

歌手林二汶日前推出新歌《中華‧頌》後開始被負面新聞纏身，後有YouTube頻道幕後人Yuki爆料指二汶在好拍檔盧凱彤（Ellen）離世一個月後疑借哀痛騙取肉體關係，她昨午（5日）於IG發表帖文，回應近日的連串事件。詳情即看【下一頁】

網民紛紛湧到百老匯院線的Facebook平台留言，要求停播戲院禮儀歌。

一日唔換歌 一日唔去百老匯，del留言係一種很蠢的做法，再del留意你地等執

麻煩換歌，一日唔換歌一日唔會再幫襯

唔該換咗你首歌啦，唔係我就唔嚟睇戲架

首歌播咗咁多年，都係時候畀機會其他歌手喇

ADMIN ，你刪留言可以刪得幾多?唔好咁天真，以為刪留言就可以當冇事發生?

自2015年起，百老匯院線在電影播出前，便會播出二汶的戲院禮儀歌。去年院線播出新版本，沿用舊有旋律重新譜詞，同樣邀請二汶主唱。

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記者：余思嵐

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