【網絡熱話】歌手林二汶連串負面新聞纏身　網民湧百老匯FB平台要求換歌

▲ (Youtube截圖)

歌手林二汶日前推出新歌《中華‧頌》後開始被負面新聞纏身，後有YouTube頻道幕後人Yuki爆料指二汶在好拍檔盧凱彤（Ellen）離世一個月後疑借哀痛騙取肉體關係，她昨午（5日）於IG發表帖文，回應近日的連串事件。詳情即看【下一頁】

網民紛紛湧到百老匯院線的Facebook平台留言，要求停播戲院禮儀歌。

一日唔換歌 一日唔去百老匯，del留言係一種很蠢的做法，再del留意你地等執

麻煩換歌，一日唔換歌一日唔會再幫襯

唔該換咗你首歌啦，唔係我就唔嚟睇戲架

首歌播咗咁多年，都係時候畀機會其他歌手喇

ADMIN ，你刪留言可以刪得幾多?唔好咁天真，以為刪留言就可以當冇事發生?

自2015年起，百老匯院線在電影播出前，便會播出二汶的戲院禮儀歌。去年院線播出新版本，沿用舊有旋律重新譜詞，同樣邀請二汶主唱。

【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化 醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐