【ERROR成員】193笑言形象黐線無拘束做自己　3爺感激偶像古天樂提攜

組合ERROR成員193(郭嘉駿)一向敢言,口頭襌為「知我咩料啦」。193曾於《花姐ERROR遊2》中串爆經理人花姐,又曾經大前輩反擊曾志偉而人氣急升,再加上其網店曾爆粗鬧客人等事件,通通令人難忘!

193亮相節目《MM730 - Auntie妳好》,與主持一起討論藝人形象的話題。193笑言自己的形象是「痴線」和被經理人放養的藝人,所以可以無拘無束地做回真實的自己。

最新影片推介:Sica專訪

大爆兒時偶像

193指兒時偶像是陳冠希,因為覺得對方十分緊貼潮流和勇於表達自己。

193亦開玩笑稱另一個原因是因為陳冠希影相好叻,在旁聞言的媚姨隨即亂開玩笑指:「個個都知佢識影相。佢鍾意影某個部位呀嘛」,嚇到193和保錡直呼「唔好成日亂咁講嘢」。193笑稱媚姨敢言的程度簡直「痴線過自己」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

感激古天樂提攜

193指現時偶像是古天樂,因為十分欣賞對方用行動去支持後輩。他感激ERROR初出道時,對方亦曾有幫忙提攜他們。

193指ERROR能有現在的人氣全因是做節目為求觀眾開心:「好多藝人都係做咗好多唔想做嘅嘢,先可以做到最後想做嘅事情。我地都做咗好多唔想做嘅嘢先令到有人識。咁可能你唔想做嘅嘢先係人地想睇。」

▲ 193曾與古仔一同拍攝廣告。(Instagram圖片)

串爆花姐

2018年參加ViuTV的《全民造星》而入行的193向來敢言,他對著經理人花姐亦絕不收口,於《花姐ERROR遊2》,二人前往動物園為犀牛刷背。該犀牛名字叫阿花,193借著對「阿花」自言自語希望給說話花姐聽,包括指對方「大隻」、暴躁、是不稱職的經理人等,在旁的花姐亦有掌他的嘴。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

回應志偉言論

曾志偉出席《開心大綜藝》拜神儀式時,被問及收視有否壓力時指,ViuTV與翡翠台不是同類競爭對手:「ViuTV得4點收視,節目題材比較偏,不是翡翠台路線。」

對於曾志偉的言論,193在出席《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽回應傳媒時表示:「真的打不贏。」,但他卻好奇地反問:「J2是甚麼?」、「是不是40幾歲仍說是後生仔『傾吓偈』那位?」之後193更霸氣表示做好自己便好,因為自己一向不太在意電視收視。

潮牌店被顧客催退錢

193早在經營服裝品牌網店「LILABOC」,出售帽子、Tee恤、口罩等,去年9月曾網民爆料指向「LILABOC」追討款項,卻被對方以粗口問候,認為他態度惡劣。193亦有公開對話截圖,雙方在網上互上公審:「咩年代,仲罵不還口?」

LILABOC貼出一張轉款截圖,並留言寫道:「呢個世界真係好多奇怪人」。接連貼出多對網店與顧客的截圖,店方問客人是否文盲,何以9月的訂單於1月份已過數,中間更夾雜粗口。

客人追問:「咁你退錢未?」店方態度惡劣,表示:「點知你依家用咩Account?定係燒俾你?快啦!」

而店方公開的截圖中,明顯見到客人的頭像,雖然電話號碼被部份遮蓋,但仍隱約看到號碼,間接公開客人資料。事件越鬧越大,193在網店的IG限時動態發文謂:「人生導師sss又出現了,究竟公審係咩意思。唔係佢公審我先咩?咩年代,仲罵不還口?」

193後來於網店發道歉文,但強調並非向無禮「客人」道歉,當中又提到網店將會擴展業務,除了服裝以外還會加推不同類型的產品去滿足粉絲的消費慾:「而店主本人則繼續努力工作及持續進步,thank you for your support」。

▲ (Instagram圖片)

Cafe食物被批評

193開設的Cafe於今年4月開幕,193在Cafe開業前曾化身「市民郭先生」接受TOPick專訪,郭先生指自己「呃錢」最在行,店舖將會推出一系列的周邊精品,頭炮就有限量紀念Tee,過後會有恆常的精品包括Tote bag、杯等等。

郭先生更表示店舖的定價絕對不算貴:「我們採用本土設計高成本裝修,定價絕對不貴,客人會坐上至少一小時,但我聽193說希望大家只逗留10分鐘,最好立食不要佔位置,希望大家維持這個『十分鐘立食』概念。」

網民後來在討論區大呻即使是明星開Cafe,食物質素也未必有保證,其中一款雞蛋三文治被指「呃錢」,也有193的粉絲為偶像平反。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3