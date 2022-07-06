【ERROR成員】193笑言形象黐線無拘束做自己　3爺感激偶像古天樂提攜

組合ERROR成員193（郭嘉駿）一向敢言，口頭襌為「知我咩料啦」。193曾於《花姐ERROR遊2》中串爆經理人花姐，又曾經大前輩反擊曾志偉而人氣急升，再加上其網店曾爆粗鬧客人等事件，通通令人難忘！

193亮相節目《MM730 - Auntie妳好》，與主持一起討論藝人形象的話題。193笑言自己的形象是「痴線」和被經理人放養的藝人，所以可以無拘無束地做回真實的自己。

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大爆兒時偶像

193指兒時偶像是陳冠希，因為覺得對方十分緊貼潮流和勇於表達自己。

193亦開玩笑稱另一個原因是因為陳冠希影相好叻，在旁聞言的媚姨隨即亂開玩笑指：「個個都知佢識影相。佢鍾意影某個部位呀嘛」，嚇到193和保錡直呼「唔好成日亂咁講嘢」。193笑稱媚姨敢言的程度簡直「痴線過自己」。

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感激古天樂提攜

193指現時偶像是古天樂，因為十分欣賞對方用行動去支持後輩。他感激ERROR初出道時，對方亦曾有幫忙提攜他們。

193指ERROR能有現在的人氣全因是做節目為求觀眾開心：「好多藝人都係做咗好多唔想做嘅嘢，先可以做到最後想做嘅事情。我地都做咗好多唔想做嘅嘢先令到有人識。咁可能你唔想做嘅嘢先係人地想睇。」

▲ 193曾與古仔一同拍攝廣告。（Instagram圖片）

串爆花姐

2018年參加ViuTV的《全民造星》而入行的193向來敢言，他對著經理人花姐亦絕不收口，於《花姐ERROR遊2》，二人前往動物園為犀牛刷背。該犀牛名字叫阿花，193借著對「阿花」自言自語希望給說話花姐聽，包括指對方「大隻」、暴躁、是不稱職的經理人等，在旁的花姐亦有掌他的嘴。

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回應志偉言論

曾志偉出席《開心大綜藝》拜神儀式時，被問及收視有否壓力時指，ViuTV與翡翠台不是同類競爭對手：「ViuTV得4點收視，節目題材比較偏，不是翡翠台路線。」

對於曾志偉的言論，193在出席《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽回應傳媒時表示：「真的打不贏。」，但他卻好奇地反問：「J2是甚麼？」、「是不是40幾歲仍說是後生仔『傾吓偈』那位？」之後193更霸氣表示做好自己便好，因為自己一向不太在意電視收視。

潮牌店被顧客催退錢

193早在經營服裝品牌網店「LILABOC」，出售帽子、Tee恤、口罩等，去年9月曾網民爆料指向「LILABOC」追討款項，卻被對方以粗口問候，認為他態度惡劣。193亦有公開對話截圖，雙方在網上互上公審：「咩年代，仲罵不還口？」

LILABOC貼出一張轉款截圖，並留言寫道：「呢個世界真係好多奇怪人」。接連貼出多對網店與顧客的截圖，店方問客人是否文盲，何以9月的訂單於1月份已過數，中間更夾雜粗口。

客人追問：「咁你退錢未？」店方態度惡劣，表示：「點知你依家用咩Account？定係燒俾你？快啦！」

而店方公開的截圖中，明顯見到客人的頭像，雖然電話號碼被部份遮蓋，但仍隱約看到號碼，間接公開客人資料。事件越鬧越大，193在網店的IG限時動態發文謂：「人生導師sss又出現了，究竟公審係咩意思。唔係佢公審我先咩？咩年代，仲罵不還口？」

193後來於網店發道歉文，但強調並非向無禮「客人」道歉，當中又提到網店將會擴展業務，除了服裝以外還會加推不同類型的產品去滿足粉絲的消費慾：「而店主本人則繼續努力工作及持續進步，thank you for your support」。

▲ （Instagram圖片）

Cafe食物被批評

193開設的Cafe於今年4月開幕，193在Cafe開業前曾化身「市民郭先生」接受TOPick專訪，郭先生指自己「呃錢」最在行，店舖將會推出一系列的周邊精品，頭炮就有限量紀念Tee，過後會有恆常的精品包括Tote bag、杯等等。

郭先生更表示店舖的定價絕對不算貴：「我們採用本土設計高成本裝修，定價絕對不貴，客人會坐上至少一小時，但我聽193說希望大家只逗留10分鐘，最好立食不要佔位置，希望大家維持這個『十分鐘立食』概念。」

網民後來在討論區大呻即使是明星開Cafe，食物質素也未必有保證，其中一款雞蛋三文治被指「呃錢」，也有193的粉絲為偶像平反。

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