【孤寒港媽】要求私補老師幫孩子買飯陪食　港媽拒多付時薪︰陪佢食飯都收錢？

▲ 一名女大學生被要求為學生私人補習前，幫手買飯盒陪食，卻被其媽媽拒絕支付額外時薪。

本港不少大學生在課餘時間做私人補習老師，一般都以時薪計算。一名女大學生在網上表示，其私補學生的媽媽傳訊息稱因工作繁忙，未能照顧孩子用餐，希望她能幫忙買飯陪孩子食完再上堂，會把飯錢連補習時薪一併結算，但她拒絕女生要求出多半小時人工，認為陪學生食飯不應收錢。

該名女大學生近日在網上討論區「Dcard」發文，表示幫一名私補學生補習半年，一直都幾好，與其家長亦相處融洽。直至最近學生放暑假，媽媽安排她周一至周五每日上門補45分鐘英文及輔導功課。

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女生盼收回陪食飯半小時人工

可是近日收到媽媽的訊息，指自己因工作緣故無暇照顧孩子用膳，所以想女生補習時順道幫孩子買飯盒及陪伴用餐，令她疑惑「有咁嘅要求會唔會太過份」？

佢whatsapp我問你每日可唔可以早少少上嚟，順便幫佢（學生）買個飯盒，幫我睇住佢食飯，之後再上堂。飯錢我會再俾你。

本來女生都覺得沒有問題，且提出按時薪計算收回陪食飯的半小時人工，怎料卻遭拒絕，學生的媽媽更反問︰「陪佢食飯都收錢？」

網民︰補習不包做保姆

女生認為陪食飯都是自己的私人時間，遂詢問網民意見。大部分人皆認為女生的要求合理，因補習老師並非保姆，並指責該名媽媽太孤寒，「事實係保姆都會收錢」！點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳