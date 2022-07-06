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【IB放榜】聖保羅男女中學12狀元5人留港讀醫　疫情無阻學醫夢：希望為香港盡一分力 

社會 12:38 2022/07/06

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傳統名校聖保羅男女中學出產12名狀元。（陳永康攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港誕下93名考獲45分滿分的「IB狀元」。傳統名校聖保羅男女中學出產12名狀元，其中5人將出國求學，另有5人決意留港攻讀醫學士課程，疫情不但沒有打擊他們的夢想，反而激勵他們一心向學望學醫回饋社會。各位狀元均對獲得佳績感到欣喜，亦對老師、家人、及同學的支持表示感謝。 

各位狀元均對獲得佳績感到欣喜。（陳永康攝）

聖保羅男女中學今年誕下12名IB狀元，分別為5男7女，其中5人表明決定留港升學，5人計劃到英美學府升學、2人未決定留港或負笈海外升學。 

聖保羅5名留港狀元，均不約而同地表示有意就讀醫學士課程。男狀元葉浩穎表示，疫情不但無阻他的學醫夢，更督促他努力讀書，盼成為醫生為香港盡一分力，而女狀元許心怡亦希望為香港盡一分力：

做醫生唔應該怕疫情，遇上風險在所難免，香港缺醫護人手，希望可以為香港盡一分力。

有意海外升學的5名狀元，發展方向則相當多元。將到美國耶魯大學讀英國文學的卓兌酋表示：「無論理科、文科都係理解人類歷史，參透人的感情。」她對此相當有興趣，亦期望在當地大學深造時，再考慮職業發展方向，目前亦有考慮日後成為記者或老師。 

另一名女狀元戴紫君則將會到美國賓夕法尼亞大學升學，但目前尚未決定發展方向，但她對理科的數學、物理，或是社會科學中的人類學、政治等均有興趣，期望升學後再決定主修方向，畢業後亦有意回港，或向政界發展。而有意到英國劍橋大學讀科學的陳雋昇表示：

有人可能想做醫生，有人可能想到海外，但我哋其實都係啱啱18歲，未必清楚未來40年嘅職業方向，希望可以多睇睇再決定。

疫情之下，12名狀元大部分的高中時光，均不能到校上課，他們亦紛紛對此表示遺憾，女狀元許晴沂寄語師弟妹要珍惜面對面的時光，創造回憶。 

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記者：黃穎津

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