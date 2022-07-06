【入稟追款】公司借款近12億被指拖欠餘數　于品海及關聯公司被入稟追逾4.1億

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《香港01》母公司南海控股有限公司旗下公司美視角有限公司，於2018年向招商銀行深圳分行借貸1.5億美元(折約11.7億港元)，由母公司及《香港01》創辦人于品海作為擔保人，直至2022年2月到期還款日仍拖欠餘額。招商銀行股份有限公司日前入稟高等法院，向借款公司及擔保人追討餘款連同利息共逾4.1億元。

原告招商銀行股份有限公司，分別入稟向答辯人美視角有限公司、南海控股有限公司及于品海追討。

入稟狀指，原告與招商銀行深圳分行於2018年2月，與美視角有限公司達成1.5億美元(折約11.7億港元)貸款協議，美視角作為押記人，以相關公司橙天嘉禾影城有限公司股份作為借貸抵押，並由南海控股有限公司及于品海作為擔保人。

入稟狀指，美視角有限公司未能於2022年2月到期還款日清還款項，原告於4月中透過書面要求美視角清還餘款不果，遂入稟追討本金餘額、利息及手續費，共涉5,340萬美元（折約4.1億港元）。

資料顯示，早前1間BVI公司發行債券時，由于品海作為擔保人，惟債券到期後該公司被指未有如期向投資者支付到期價格，投資者遂入稟向作為擔保人的于品海及相關公司追討至少4.1億元。

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記者：林育慧