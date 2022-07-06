【終結濕疹】嚴重濕疹全天候皮膚潰爛滲血水　樂觀女生尋康復妙法創業助同路人

▲ Priscilla Law創辦「香港濕疹處理中心」，幫助同路人對抗濕疹。

濕疹是常見都市病，在香港每5人就有一名患者，發作時可以相當痕癢，令人困擾。「香港濕疹處理中心」創辦人Priscilla Law過往也深受濕疹所困，一發作會忍不住抓癢，最嚴重時皮膚含膿、滲血滲水，更曾被醫生斷言「要與濕疹共存」。然而，Priscilla秉持著正面樂觀的心態，成功尋找出適合自己的改善方法，從濕疹中解脫出來，而她亦希望以過來人的身份，幫助一些仍在濕疹路上奮戰的同路人。

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Priscilla憶述，自她懂性以來就開始有濕疹，在出生後兩個半月，她的腳上出現一小塊濕疹，慢慢便蔓延至全身，嚴重發作時會滲血滲水，每天早上起身，發現全床都是皮。

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Priscilla有一名姐姐和一名妹妹，姊妹都沒有濕疹，Priscilla認為自己患濕疹未必與遺傳基因有關。雖然她的媽媽也曾懷疑，是否自己懷孕時吃錯東西，但想法正面的Priscilla認為無從深究，也慶幸自己在一個有愛的家庭成長，小時候經常幻想，會否一覺醒來便痊癒：

無數醫生跟我說：「妹妹，你要接受可能要與濕疹共存，你要接受它，成為你生活中的一部分。」小時候經常很「阿Q」地想，會不會明天醒來就會痊癒？或者今日醫生告訴我做不到，明天就可以了？

但是現實往往與想像不同，Priscilla形容童年時期，全天候都深受濕疹所困，全身大面積受損：

基本上365天所有摺位、頸位、腳都受影響，大腿內側爛到含膿，摺位幾乎是去到見骨，傷口長期不會癒合。

由於濕疹發作時極度痕癢，她每晚睡著時，都會不自覺地抓癢至血肉模糊。衣物黏著皮膚，她形容，每一天最恐怖的時刻就是洗澡：

每一晚洗澡都鼓起勇氣，要用水先沾濕衣裳，深呼吸一下，再撕開黏著皮的衣物。水打在皮膚上的痛，是撕心裂肺的那種痛。這是日復日循環，是意志力的消磨。

Priscilla讀中學時穿的是白色校服，經常因濕疹傷口而留下一處處血漬，異常顯眼。而當她演奏琵琶時，又會觸動到手的關節位，避不免會牽扯到傷口，令她痛得即時大叫。

▲ Priscilla懂得演奏琵琶，中學時曾因濕疹觸動關節而牽扯到傷口。（受訪者提供）

濕疹不只影響到她童年及成長期的生活，也曾影響到她的擇偶要求。她記得初戀時，媽媽曾問她為何會跟這個男生拍拖，她的一句無心話令媽媽哭了很久：

我說這男生不錯，他不介意我有濕疹，都肯要我。媽媽因這句話，在房門外哭了很久，我之後才知道。

Priscilla自少在父母努力下，嘗試過無數方法去醫治濕疹，惟一直未見改善。直到18歲那年，她用了一款由日本引入及研發的濕疹消炎衣物後，情況得到大幅度改善，皮膚痊癒近7、8成，可重過正常人般的生活。

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後來，她又認識了港大免疫學博士Benny Wong，以及英國營養協會註冊營養學家Joann Lau，更認識到治療濕疹要由腸道檢測、飲食及營養補充品配合等多方面配合，對症下藥，找出致敏源頭，才能有效改善濕疹。而Priscilla亦組成專業團隊，在2018年正式成立「香港濕疹處理中心」，至今已服務超過千名濕疹患者，成功令將近8成人士斷尾。

Priscilla直言懷有抱負，想多做一步，幫助更多濕疹患者，一如當初徬徨無助的自己。

濕疹太複雜，你做對99件事，但做錯或做漏一件事，都不會成功。但這不代表99件事是錯，不過你要有一個Goalkeeper（守門員）去幫你看整件事，確保你不會走冤枉路，我希望做到這個角色。

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記者：陳昊淋