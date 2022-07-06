【彈性收生】科大疫下推全新彈性收生安排　改用「加分制」不計奪星數目

▲ 科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳（中）。（譚以諾攝）

中學文憑試（DSE）將於7月20日放榜，香港科技大學今日（6日）公布因應疫情推出全新彈性收生安排，考慮取錄在文憑試核心科目其中1科較最低入學門檻「3322」低1級的考生，新安排亦不再計算學生奪星數目，但跟多間大學一樣改為採用「加分制」，吸引奪星尖子。

科大公布，根據科大全新分數換算方法，以及各課程入學方程式計算，倘申請人的文憑試分數高於其所申請課程去年的聯招（JUPAS）入學分數中位數，並將科目置於聯招甲組（Band A），便可獲科大特別入學考慮，考生毋須再如以往般須在脫腳科目以外科目，至少摘5粒星，並針對STEM課程要求奪3粒星。

而科大去年底已宣布，今屆起改變計分方法，為表現出色的文憑試考生加分，如考獲5、5*及5**，可分別換算為5.5分、7分及8.5分，跟港大、中大及理大安排一樣。考生只要在7月20日文憑試放榜後將心儀科大課程放在Band A，亦毋須特別向校方申請。

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科大解釋，為進一步緩解疫情對同學學業、情緒壓力及社交生活的影響，故推出更具彈性的收生安排。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳否認新安排是「降低」入學要求，而是採用更廣闊的收生方法，強調新安排更全面及公平。她指科大過往幾年推出彈性收生安排，合共有數十名學生循此途徑入學，估計今年會有更多人申請，但相信不會大幅度提升，又指科大會每年檢視收生安排，再決定往後是否延續此安排。

被問到科大今年始採取「加分制」，她強調科大態度謹慎，「我地唔係人地一推出就跟風推出」，而是「睇數據、在適當時候推出」。

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記者：馮琪雅