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【失業支援】近13萬宗臨時失業支援申請被拒　拆解未能成功原因

社會 13:22 2022/07/06

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（曾耀輝攝）

政府在第六輪「防疫抗疫基金」下推出的「臨時失業支援」計劃（該計劃）共收到470,628宗申請。勞工及福利局局長孫玉菡今日（6日）表示，截至6月24日，該計劃共批出約342,000宗申請，包括政府行使酌情權審批的個案，有近13宗申請被拒。

立法會議員郭偉强在會議上提出質詢，指曾被要求提交補充資料的申請者數目及被拒原因等問題。勞工及福利局局長孫玉菡指，「臨時失業支援」計劃（該計劃）收到的470,000宗申請當中，約130,000申請人在申請表格報稱「受僱於受第599F章所限的指定處所」，另約330,000人則報稱「已失業至少連續30天」。

符合資格而最終獲批的342,000宗個案，當中包含失業、被僱主要求短暫停工，以及在失業期內從事少量散工的人士，涵蓋範圍橫跨統計處有關失業和就業不足的定義，事實上，該計劃所批宗數，與今年2月至4月的失業及就業不足總人數相若。

他又稱，470,000宗申請個案中，約有210,000名申請人使用強積金戶口以外的文件作為收入證明以進行申請。強積金戶口數據是可靠第三方資料，有助有效快捷核實申請人的資格，減低濫用機會。未獲批的128,000宗申請，涉及多個原因，有關被拒原因和個案數目如下﹕

  • 申請資料未能證明符合申請資格（例如沒有提供離職或停職證明；申請資料無法證明工作處所屬受限於第599F章的指定處所；沒有提供僱主、工作場地負責人或客戶聯絡資料；提供的補充資料與申請表的資料或強制性公積金（強積金）紀錄有矛盾等）    (51,940宗)
  • 2021年10至12月期間月入不符合2,700元至30,000元的要求   (36,170宗)
  • 報稱被僱主要求短暫停工，但工作處所並非受限於第599F章的指定處所    (21,140宗）
  • 提交申請時，失業／停工日數少於規定（當中政府已行使酌情權審批失業／停工只有28或29天的個案）  （12,340宗）
  • 因個人理由或意願自行離職／停工    （3,780宗)
  • 申請人為綜合社會保障援助計劃或第六輪「防疫抗疫基金」下指定措施受助人   (2,230宗)
  • 其他（例如不符合2021年10至12月期間至少一個月在香港工作的要求）   (440宗)

當居指​不少申請人遞交的資料並不齊全。政府代理人會在審批過程中以不同方式，包括電郵、短訊或致電向申請人索取補充資料，但未有為這些補交資料個案作出統計。

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責任編輯：余思嵐
 

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