【抗癌勇士】90後癌末女生曾被判剩數月命　拒化療願繼續追夢：想保持生活質素

▲ 90後癌末女生曾被判剩數月命，但她拒絕化療，不願沒質素地生活。

27歲就患癌症，可如何面對？ViuTV節目《21克公寓》請來90後癌末女生張天允（Tiffany）分享抗病經歷。Tiffany現年30歲，於27歲確診患上子宮頸腺癌2B期，並接受治療；不料兩年後擴散，演變為末期症癌，曾被判只餘數月命。為過有質素的生活，而非只躺在病床上，她拒絕醫生建議的化療等療法，選擇其他療法，並繼續追夢，甚至拍片分享自身經歷鼓勵同路人。

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確診2年後擴散演變為癌末

確診前，Tiffany稱最初只發現分泌物增多，不以為然。惟後來發現情況不尋常，故她向婦科醫生求診，證實是惡性腫瘤，確診是子宮頸腺癌2B期，屬於中期，不能做手術，但做電療和化療的話，康復機會很大。得知結果後，她坦言腦袋一片空白，第一時間去看電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），因怕錯失結局。

幾經掙扎後，Tiffany決定接受治療，坦言比想像中辛苦。她先做化療，需打五針，惟打完一針後，一吃東西就反胃，直言猶如行刑。最後，她硬著頭皮撐下去，完成整個化療療程，惟瘦了五公斤，瘦得似骷髏頭。經此一役，她把身體健康放首位，學會愛自己，做自己喜歡做的事。

▲ Tiffany在ViuTV節目《21克公寓》分享抗癌經歷。（影片截圖）

抗病兩年後，她被發現癌症擴散，肺部和淋巴也有陰影，已演變為末期癌症。當時醫生建議，可做化療、標靶藥治療或免疫治療，「做到不可再做為止」。言下之意是，此病已不能根治，只可一直接受治療，直到有抗藥性，沒效果為止。若不做上述治療，僅餘數個月壽命；若接受治療，則可多活一年。

就算此刻要我死也沒遺憾，但不希望只躺在病床上，沒生活質素地延長我的歲數。

為保持生活質素，Tiffany選擇了中醫和自然療法，調整飲食習慣和生活作息，但如常生活，繼續做喜歡的事。她不諱言，患癌前經常熬夜，愛吃甜食，有時候，早上會吃半桶雪糕，下午則買一個一磅蛋糕吃。她發現，原來自身DNA不懂分解這些發炎物質，現在已徹底戒吃甜品，並戒吃所有澱粉質食物。

患癌初期，她曾感覺計劃被打亂，要從零開始，但後來感覺世界變闊了。Tiffany亦鼓起勇氣，開設YouTube頻道，拍片分享自身患癌經歷，揭示自己最弱一面，她謂，藉此認識了很多年輕同路人。曾有人表示，本來不懂照患末期癌症的親人，但看到她得影片後，學會懂得怎樣陪伴，與親人度過美好一天。她深感欣慰，說：「原來我的故事能帶來小小改變。」

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Tiffany：末期是沒有框架

Tiffany去年亦曾接受TOPick訪問，她向本網記者表示，自己是在選擇在有限生命之中活出價值：

可以延長幾多年命，對我不是一個重點。而是在我僅有壽命中，多少時間可以生活到，是我享受的日子，才是重點。

除了男友、家人外，確診初期她只跟幾位密友提起病情，不想將軟弱一面對人分享，反而證實為末期癌症，心態有很大轉變，而她亦不再介懷別人看法。

我現在不是有東西未做而很想做，而是很想看看自己能做多少。因為處於末期是沒有框架，人生已經不用在意別人看法，憂慮日後生計，所以我做事是更大膽。

Tiffany沒採取放棄態度，相反，她比以往更積極，除了接受中醫治療外，每周跑3至5公里路，維持嚴格飲食習慣，約半年就做一次檢查，確保身體狀況如常。

她更做了一個大膽的決定：加入保險業，希望以自身經歷，引起更多人及早關注可能會面對的風險，同時印證「患病也可追夢」的想法。她受訪時亦表示，年輕癌症病人是較易被忽視的一群，故在網上分享抗病經歷，藉此讓同路人圍爐取暖：

由我自己在有生之年，告訴你癌症是怎樣一回事，至少在我身上，我是如此去面對，會有這些後遺症，而我是如何去處理，我希望將整個過程展示給別人看。我未必能給予援助，但至少你會知道原來有同一樣人，經歷同一樣的事。 這些心靈上的慰藉很重要，最重要是知道原來有人跟你一樣，你不是孤單一個。

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責任編輯：羅嘉欣