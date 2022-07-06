【IB放榜】耀中誕2狀元疫下應考壓力大　分享兩大備試貼士從錯誤中學習

▲ 耀中兩名狀元分享備試貼士。

國際預科文憑試（IB）今日（6日）放榜，本港誕生93名45分滿分狀元。其中耀中國際學校亦出產2名狀元，兩人都將赴外國升學，尋找未來發展路向。

耀中國際學校今年IB成績理想，誕生2名滿分狀元、3名44分榜眼、9名43分探花。除此以外，在應屆81名考生中，亦有34名學生考獲40分或以上。

狀元之一的鄭銘鏗笑言，昨晚父母收到校長來電，得知他的佳績，全家都感到很興奮，已計劃去吃大餐和主題樂園慶祝。另一名狀元王美淇則表示，在考試前的預測成績為44分，最終卻喜獲滿分，感到吃驚，興奮到整晚都無法入睡。

鄭銘鏗坦言，在疫情下備試和應試壓力頗大，學校不時停授實體課，網課學習始終較難與老師和同學直接討論，對學習有一定影響。加上，去年本港誕生130多名狀元，成績通脹下，也擔心今年的考試更艱澀。雖然早前有逾500名IB考生聯署要求取消考試，但鄭銘鏗卻認為，考試可以將過去2年所學知識應用出來，才能證明自己的實力，因此他傾向支持考試。

除了學業外，鄭銘鏗亦熱心於環保工作，他表示，在11年級時，他曾到「世界綠色組織」做實習。 其後，他希望帶動更多人關注，於是在12年級在校內創辦環保組織，舉辦講座和回收計劃，亦搞行山和沙灘執垃圾活動。

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備試貼士

狀元不是天才，他們都需要經過刻苦努力才能獲得成就。兩名狀元都分享了一些學習小貼士。不少學生都會撰寫筆記，方便考試前複習，而王美淇則有一個「錯題筆記」，她會把每次考試犯錯的地方記下，放在筆記內，不時翻閱複習，避免下一次犯錯。

鄭銘鏗則表示，時間管理非常重要，他會計劃每周需要完成甚麼課業，平日放學後會花約3小時處理學業，考試前更需要日溫5至7小時。在疫情下停面授課時，他會計劃日程表，並嚴謹遵守，例如花2小時做某樣功課，即使不能完成也要做下一個項目，之後有空餘時間再回去做未完成的部分。

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將赴海外升學

升學方面，鄭銘鏗表示，自己報考了近30間本港及英美加大學，並獲得多個有條件取錄和取錄通知，包括香港大學、英國倫敦大學學院等。最終，受從商的父親影響，鄭銘鏗決定赴加拿大多倫多大學修讀商業管理5年課程。

他憶述，由於美國每所大學都要求撰寫2至3篇文章，所以去年整個聖誕節都在寫文。不過，他感激學校在升學方面提供輔導之餘，亦與大學直接溝通，省卻他很多時間。

我想報多些不同學科，之後才可以有不同選擇。

▲ 兩名狀元都會赴海外升學。（林綺虹攝）

而女狀元王美淇表示，自小一起在耀中就讀，最初成績一般，但近年因開始要考慮升學問題，決心努力衝刺。她感激老師用心教導，特別在中文科的拓展論文（Extended Essay，簡稱EE），老師的指導令她可以發揮得最好。而數學老師亦不要求學生死記公式，而是教他們了解背後的原理，令她對數學亦產生興趣。

王美淇獲多所本港及海外大學有條件取錄，當中包括她心儀的美國著名女子文理學院衛斯理學院。她表示，由於IB課程涉獵不同知識，令她對不同科目都有興趣，美國大學學制較具彈性，可以入讀後慢慢決定主修科目。不過，她仍在等待新加坡國立大學的取錄通知，如獲取錄，她傾向赴新加坡升學，因與香港的地理位置較近，生活文化亦較接近，大學排名亦較高。

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記者：林愛娜