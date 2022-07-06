【IB放榜】男拔18名狀元及榜眼僅5人留港升學　冀赴海外增廣見聞 

▲ 傳統名校拔萃男書院誔5名狀元，「榜眼」、「探花」各有13人。（曾耀輝攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港今年有93名「IB狀元」，傳統名校拔萃男書院誔5名狀元，「榜眼」、「探花」各有13人。18名狀元及榜眼中，僅5人留港讀醫；5名狀元中，3人將往海外升學，他們說期望到海外增廣見聞，未決定日後在何處發展。

▲ （左起）楊皓鈞、李睿正、拔萃男書院國際文憑統籌老師胡家麟、男拔校長鄭基恩、吳卓培、陳子朗。（曾耀輝攝）

男拔產生5名IB狀元，對比去年囊括17名狀元，今年狀元人數大縮水，但仍跟前年數目相同。今年5名狀元中，3人將到海外升學，其中楊皓鈞會到英國劍橋大學讀工程學，他說喜歡數學及物理，期望可學習更多飛機工程的知識。他認為，飛機雖然普遍，但現時使用的燃料不太環保，坐飛機時間長、價錢貴，期望日後可以作出改善。

▲ 狀元楊皓鈞。（曾耀輝攝）

至於為何選擇到海外升學，他說已考慮每所院校的學科強項、城市環境，同時亦想探索世界，日後希望選定適合自己的道路，不會鎖定自己只可在一個地方發展。

狀元李睿正計劃到美國哈佛大學升學，日後或主修哲學，他認為，學習的目標是想認識世界不同的方面，因此希望到外地擴闊視野。至於日後會否回港發展，他未下決定：「一世人咁長，無謂咁早決定」。他形容香港是他的家，自己亦很喜歡這個地方，但暫時未知外國有何機遇，日後作決定時，重點考慮何處有更多學習機會。

其中兩名狀元陳子朗、吳卓培打算留港讀醫，但未決定哪所院校。陳子朗說，讀醫是想靠自己力量幫助社會，而且爸爸是藥劑師，從小與他會討論不同醫學病症：

讀醫係不斷學習、增值自己嘅科目。

吳卓培就說，自己在香港出生及長大，日後想繼續在港成長，他認為留港仍有發展機會，期望憑醫學知識貢獻社會。

男拔校長鄭基恩說，今年學校有5名狀元、榜眼及探花各13名，約60名IB學生的平均分為42分，與以往相比平均分較高，形容為豐收的一年。被問到如何分析狀元人數大幅減少，鄭基恩說，去年IB受疫情影響，全球多地不能考試，令考試模式、計分準則有所改變；而今年狀元人數雖比去年減少，但榜眼及探花較以往上升。

今年有IB考生聯署要求取消公開試，拔萃男書院國際文憑統籌老師胡家麟說，校方不能決定是否舉行公開試，但認為有沒有公開試對學生成績沒有太多影響，校方本亦會盡努力協助考生應試。

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記者：黃悅晴