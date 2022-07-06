【XY】顧定軒繼《尼斯》後再推個人第二部曲　Zeno探求自己了解萬物之靈

▲ 顧定軒（Zeno）推出新歌《XY》。（《XY》花絮照）

繼《尼斯》水怪上水後，顧定軒（Zeno）演化為染色體推出個人第二部曲《XY》繼續向世界探索，了解萬物之靈，不為人知的發展。

顧定軒由影壇演員之路走到真人騷選秀賽再加入樂壇，一切都是因為有棵好奇之心，Zeno喜歡未知的刺激，從而不斷探求自己，希望跟大家活出不一樣的人生，回應水中尼斯Everyone Is Special，每人都有其獨特之處，只要行近一點所有事物都會不一樣。

【尼斯】顧定軒做樂壇新人化身水怪推首支單曲 Zeno感謝藍奕邦代表達心聲

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主動創造作品

Zeno認為：「做音樂對於我嚟講係可以用自己觀點去表達我嘅睇法，同做演員演活一個角色好唔一樣，同埋好想主動一點去創造作品，當然我仍然好需要機會，始終做獨立音樂人唔容易，感謝一路支持我既幕前幕後每一位。」

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千萬種可能

新歌MV內加入了故事元素，令Zeno可以嘗試不同造型，就如歌名《XY》一樣，看似好簡單卻有千千萬萬種可能性。外表看似温柔的顧定軒其實亦有貪玩任性的一面，既然世界變得混亂，何不順從自己心意有意思地走下去。

《尼斯》原班人馬

《XY》再次由《尼斯》的原班人馬顧定軒和藍奕邦作曲、Hirsk編曲、藍奕邦填詞、監製為藍奕邦及孔奕佳。鮮明節奏加上屬於Zeno的動感，為其音樂事業再創造不一樣的面向。