【著數優惠】信和三商場推Celebrating 25瘋狂購物賞　消費滿額有機會換領Dyson無線吸塵機

▲ 為慶祝香港特別行政區成立25周年，信和集團旗下商場推出「Celebrating 25」瘋狂購物賞。

為慶祝香港特別行政區成立25周年，信和集團旗下商場除了推出「Celebrating 25」瘋狂購物賞的消費優惠之外，亦參與康樂及文化事務署「藝術@維港」活動，邀得本地藝術家馬興文在維港夜空上演「心連心香港藝術展」，另也有「心連心社區巡迴展」，為城市增添慶祝氣氛，又藉藝術創作為維港注入活力和創意。

心連心香港藝術展

由現時至10月9日，每晚入夜後於尖沙咀中心、帝國中心及中港城之巨型LED多媒體幕牆均會呈獻數碼視覺藝術作品「心連心香港藝術展」，厲害在於幕牆總面積合共達6,700平方米，極之巨型搶眼。

此活動由國際藝壇享負盛名的香港跨界藝術家馬興文操刀，融合傳統藝術與現代科技，以心連心慶祝香港回歸25周年為創作主題，展現大愛心與小愛心，互相擁抱，一起奔向天空，飛往更美好的未來。如此影像泛於維港臨海的巨形屏幕上，與璀璨的維多利亞港情景相融，更能突顯以「愛」凝聚人心的主題，藉著藝術帶來希望，感染各人同心同行，心連心攜手共創美好將來。

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心連心社區巡迴展

另一活動是在信和集團商場舉辦「心連心社區巡迴展」，馬興文以不同字體及色彩創作了25個主題展品。當中有市民大眾可參與的「心連心創作活動」，於指定商場禮賓處索取「心連心創作圖紙」，完成後投進作品收集箱，參與作品與照片有機會於7月至10月期間，於指定大廈幕牆屏幕不定期更新展示。

同時，信和集團亦邀請了本地年輕動態影像設計家製作創意短片，主題涵蓋音樂、體育、文化等不同領域，配合多元設計風格。短片除了會於尖沙咀中心、帝國中心及中港城播放外，亦會於銅鑼灣信和廣場的巨形LED多媒體幕牆播放，散發正能量。

除此之外，信和集團於7月加盟由旅遊事務署聯同旅遊發展局打造的「幻彩詠香江」特別版，屆時尖沙咀中心及帝國中心，總面積達4,000平方米的巨形LED多媒體幕牆會成為燈光匯演的其中一員，每晚8時準時上演，為匯演增添豐富影像，讓維港兩岸更顯璀璨。

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Celebrating 25瘋狂購物賞

信和集團三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地由現時至7月13日推出「Celebrating 25」瘋狂購物賞，S⁺REWARDS會員可於手機應用程式憑25點數換領「激筍禮品換領證」，並在活動期間於指定商場商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領相應激筍禮品一份，其中包括Dyson無線吸塵機、Samsung三星 Galaxy S20 5G、Sealy床褥、OSIM小型按摩器、OGAWA Mysofa等，總值超過一百萬元。

心連心香港藝術展

日期：即日至10月9日

時間：18:00-23:00(不定時播放)

地點：尖沙咀中心、帝國中心及中港城之巨型LED多媒體幕牆

Feel the Motion正能量短片

日期：由即日起

時間：18:00-23:00(不定時播放)

地點：尖沙咀中心、帝國中心、中港城及信和廣場之巨型LED多媒體幕牆

心連心社區巡迴展

日期：即日至10月9日

地點：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、藍灣廣場及利東街

心連心創作活動

日期：6月25-26日及7月1-3日

地點：屯門市廣場、奧海城、荃新天地及藍灣廣場

「Celebrating 25」瘋狂購物賞

日期︰即日至7月13日

參與商場：屯門市廣場、奧海城及荃新天地

詳情： S⁺REWARDS會員可於手機應用程式憑25點數換領「激筍禮品換領證」，並在活動期間於指定商場商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領相應激筍禮品一份。

記者︰劉妙賢