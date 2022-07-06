利潔時堅守使命　致力建造健康社會

利潔時（Reckitt）以「通過衞生防護，健康療護，營養守護，竭力創造更潔淨、更健康的世界」為使命，並相信平等地享有高品質的衞生、健康和營養是每個人的權利。利潔時旗下的滴露Dettol、杜蕾斯Durex、碧蓮Vanish、益節Move Free、使立消Strepsils 等知名品牌，一直深受本地消費者信賴，亦致力於做正確的事，在業務中體現社會責任，及對員工、消費者、社會及環境表達關懷。



推廣衞生常識 守護大眾健康



利潔時相信，衞生意識應從小建立。自2011年起，利潔時香港舉辦「滴露健康學院」，教導幼稚園及小學學童正確洗手方法，培養良好個人衞生常識，亦鼓勵家長注意家居衞生，攜手建立更健康的社區。截止今年5月，總參與人次已超過100萬。



在第五波疫情下，利潔時積極支援社區，於今年3月推出「香港社區關懷計劃2022」，與4間非牟利機構包括樂餉社、香港紅十字會、香港幼兒教育及服務聯會及基督教香港信義會社會服務部建立合作夥伴關係，本年內以產品捐贈、衞生教育及義工服務等方式支援有需要人士。截至今年6月中，透過此計劃所捐贈衞生及消毒產品已惠及近1.2萬名來自弱勢家庭、參加學校外展計劃及居住院舍的人士，產品捐贈共值超過90萬港元（以產品之建議零售價計算）。

▲ 自2021年起，利潔時香港與香港幼兒教育及服務聯會合作，將滴露健康學院擴展至小學。

以行動關愛地球 實踐可持續發展



可持續發展是近年社會關注的重要議題。利潔時全球可持續發展願景分為三大範疇，包括目標為本的品牌（Purposeled brands）、更健康的地球（Healthier planet）及更平等的社會（Fairer Society）。



於利潔時全球可持續發展目標中，公司期望於2030年或之前將營運溫室氣體減少65%、將產品碳足跡和包裝中的原生塑料減少50%，並於2040年或之前達致碳中和及把產品水足跡減少50%。去年，利潔時已超越目標減少66%的絕對碳排放量。



為創建更健康的地球，利潔時於2018年自願於全球沖洗型產品中淘汰微膠珠，而香港分部更於2022年6月正式參與由香港環境保護署推行之「Bye Bye 微膠珠」約章，承諾旗下品牌於香港出售之所有沖洗型個人護理產品均不含微膠珠，減低對海洋生態的潛在影響。

▲ 利潔時香港參與由香港環境保護署推行之「Bye Bye 微膠珠」約章，承諾旗下品牌於香港出售之所有沖洗型個人護理產品均不含微膠珠。

利潔時全球可持續發展目標重點



於2030年或之前:

• 產品碳足跡減少50%

• 包裝中的原生塑料減少50%

• 營運溫室氣體減少65%

• 化學足跡減少65%

• 100% 採用可再生能源

• 於水資源緊張的地區達致水資源正效益（water positive）



於2040年或之前:

• 達致碳中和

• 產品水足跡減少50%



視員工為重要資產 關顧員工身心發展



利潔時向來視員工為「重要資產」，主張建立一個讓員工擁有自主成功（Freedom to Succeed）的工作環境，讓他們發掘更多自我增值的機會，擴闊其事業發展的可能性。



公司亦以「以人為本」為目標，重視員工福祉。除了設有26周產假及4周侍產假，更特設員工支援計劃（Employee Assistance Programme），以不同服務促進員工身心健康發展，建立可持續性的正向工作間。在疫情肆虐期間，更推行在家工作安排，並將清潔及消毒產品、非處方藥及快速測試包等送到員工府上，以保障員工健康，而現時則實行混合辦公，讓同事更能達至Work Life Balance。此外，利潔時更推行「Give Time」全球義工計劃，讓員工每年有兩個工作天身體力行回饋社會。



利潔時香港及台灣分部分別於2020年及2021年榮獲亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》評選「亞洲最佳企業雇主」。縱使整體經濟及營運環境充滿挑戰，利潔時香港及台灣分部員工的敬業度及其對工作的投入度於2021年內部員工問卷調查結果均創下紀錄新高，實在地反映公司人性化的管理正是員工所需要的。



（特約）